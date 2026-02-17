Сотрудники «заповедника» сменили замки на дверях Крестовоздвиженской церкви и храма Всех преподобных Печерских в Нижней Лавре…

Музейщики захватили ещё два храма на территории Киево-Печерской Лавры

На территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры зафиксированы новые действия музейных работников по срезанию замков и фактическому захвату ряда храмов, что, по сообщениям, уже привело к блокировке доступа монахов Украинской Православной Церкви к очередным святыням обители. Инцидент произошёл на фоне судебных споров вокруг управления обителью, сообщает портал Raskolam.net.

Как стало известно из сообщения адвоката Киево-Печерской Лавры протоиерея Никиты Чекмана, представители «заповедника», в ведении которого находится Киево-Печерская Лавра, приступили к срезанию замков без всякого уведомления монашествующих и, не имея на то никаких законных оснований.

Отец Никита уточнил, что речь идёт о фактическом захвате Крестовоздвиженского и Тёплого (Всех преподобных Печерских) храмов Нижней Лавры. Эти действия, по его словам, препятствуют доступу братии к святыням, хотя окончательного судебного решения о принадлежности обители ещё не вынесено.

Данный инцидент является очередным эпизодом в серии событий, связанных с захватом и передачей контроля над помещениями и имуществом Киево-Печерской Лавры украинским раскольникам.

Ранее Министерство культуры Украины передало в безвозмездное пользование «ПЦУ» два первых корпуса на территории Нижней Лавры. Речь идёт о 49-м и 70-корпусах — резиденции Митрополита Киевского и всея Украины и Канцелярии Киевской митрополии.

Постепенное изгнание монашествующих Украинской Православной Церкви из Киево-Печерской обители продолжается.

Русская линия