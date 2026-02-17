Святой благоверный князь Георгий (Юрий) был сыном Великого князя Всеволода, по прозванию Большое Гнездо. Он родился в 1189 году. На Владимирский Великокняжеский Престол вступил в 1212 году. Отличался воинской доблестью и благочестием. В 1221 году князь основал Нижний Новгород.

В 1237 году на Русскую землю двинулись монголо-татарские орды Батыя. Они разорили Рязань и сожгли Москву. Святой Георгий оставил стольный град на попечение своих сыновей Мстислава и Всеволода (третий сын — Владимир — был в то время в плену у татар) и опытных воевод, а сам двинулся с войском и племянниками на север, чтобы соединиться с другими князьями.

Еще перед битвой благоверный князь Георгий получил известие о том, что стольный град Русской земли — Владимир — пал и все его сыновья убиты. Выслушав печальную весть, Великий князь обратился с молитвой к Богу, в которой просил Всевышнего сподобить его мученической смерти за веру христианскую и народ православный. Молитва его была услышана: 4 марта 1238 года в битве на реке Сити татары разбили немногочисленную и мужественную дружину Великого Князя. В этом бою пал мученической смертью и святой князь Георгий — ему была отсечена голова.

Тело благоверного князя обнаружил епископ Кирилл, с благоговением перенесший его в Ростов. Там, при великом плаче всего народа, Великого князя похоронили в соборном, храме. Через некоторое время была найдена и честная глава великого князя, которая была приложена к телу. Через два года гроб с телом князя был с большой торжественностью перенесен во Владимирский Успенский собор, а в 1645 году, после обретения его нетленных мощей, состоялось церковное прославление святого. Честные мощи князя Георгия были переложены в серебряную раку, устроенную Святейшим Патриархом Иосифом.

Впервые после революции 1917 года память основателя Нижнего Новгорода Нижегородская епархия и власти города и области широко отметили в феврале 2005 года, а день памяти св. благоверного Князя Георгия Всеволодовича стал в городе официальным праздником.

Сегодня день памяти Великого Князя Сергея Александровича, убитого террористом в 1905 г. Он родился 29 апреля 1857 г. и был пятым сыном Императора Александра II. Участвовал в русско-турецкой войне 1877−78 гг. В 1884 г. вступил в брак с дочерью герцога Гессен-Дармштадтского прмц. Елизаветой Федоровной. Был глубоко верующим человеком, основал «Православное Палестинское общество». В 1887 г. назначен командиром л-гв. Преображенского полка, в 1891 г. — Московским генерал-губернатором, а затем командующим войсками Московского военного округа. Был одним из наиболее близких к Императору Николаю II государственных деятелей. Принимал решительные меры по противодействию революции. Убит террористом Каляевым на территории Кремля.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского ученого, искусствоведа и археолога академика Н.П.Кондакова, скончавшегося в 1925 г.

Никодим Павлович Кондаков родился 1 ноября 1844 г. в купеческой семье в Курской губернии. Закончил историко-филологический факультет Московского университета, преподавал русский язык и словесность в средних учебных заведениях Москвы, историю искусств в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, был профессором Новороссийского и Петербургского университетов, прославился как тонкий знаток византийского и западноевропейского искусства, русской иконописи. Кондаков совершил несколько экспедиций по странам Востока и Европы с целью сбора научного материала. Он ездил на Кавказ, обследовал памятники Синая, Сирии, Палестины, Афона, Македонии, много работал в крупнейших музеях Европы, изучал памятники Константинополя, древности русских городов. В 1898 г. Кондаков был избран академиком Императорской Академии Наук.

Будучи по своим убеждениям монархистом и русским националистом, принял участие в создании Русского Собрания. Его избрали в состав Совета РС, но он отказался из-за загруженности на научно-педагогическом поприще. Умер в эмиграции в Праге. Впоследствии его ученики основали Институт им. Н.Кондакова. По богатству и разнообразию дарований Кондаков представлял собой редкий тип ученого и общественного деятеля. Как верно отметил его современник: «Разнообразие интересов и живость ума делают из него центр, вокруг которого нередко сходятся люди самых различных положений и профессий и всякий находит в нем то, что ищет».

Русская линия