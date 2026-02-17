Федеральная служба исполнения наказаний России приняла на работу в следственные изоляторы 196 православных священнослужителей, 25 представителей ислама, буддизма и иудаизма. Об этом сообщил замдиректора ФСИН России Александр Розин на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, сообщает ТАСС.

Священнослужители приняты на должности помощников начальников СИЗО по работе с верующими.

«В прошлом году в следственных изоляторах у нас принят на работу 221 священнослужитель. Чего ранее не было. 196 [из них] представляют Православие, 23 — ислам, 1 — буддизм, 2 — иудаизм», — сообщил Розин. Кроме того, по его словам, ещё 45 священнослужителей введены в должности и на постоянной основе в качестве помощников начальников учреждений работают в исправительных колониях, имеющих в своём составе помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов.

В 2024 году был подписан указ Президента РФ, позволяющий вводить должности помощников начальников следственных изоляторов по работе с верующими.

Сам по себе факт присутствия священнослужителей Русской Православной Церкви в тюрьме не может не радовать, поскольку это положительно сказывается на смягчении обстановки в суровых условиях мест заключения. Однако, трудоустройство священнослужителей во ФСИН ставит вопрос о том, насколько духовенство отныне будет свободно в исполнении своего пастырского долга? Да и многие ли из арестованных пойдут изливать свою душу «помощникам начальника следственного изолятора»?

С одной стороны, решение, озвученное замдиректора ФСИН России Александром Розиным, решает проблему тюремной бюрократии и финансовой поддержки пастырей, которые посвятили свою жизнь служению в заключении, а с другой — ставит под сомнение саму миссию духовенства в тюрьме. Кто бы что не говорил, но ФСИН — это карающая система, которая так и не стала местом перевоспитания оступившихся граждан, а потому встраивание клира в эту систему может принести больше вреда, чем пользы.

Впрочем, если иного способа попасть в СИЗО для окормления верующих у Русской Православной Церкви нет, то это зло, с которым придётся мириться.

