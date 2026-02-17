Прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян Гарегина II по обвинению в «препятствовании исполнению судебного акта»…

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём стремлении подчинить себе Армянскую апостольскую церкви и не допустить собрания Архиерейского собора Армянской церкви, который мог бы дать ответ всем антицерковным потугам армянского режима, пошёл на беспрецедентные и крайне постыдные меры — против Католикоса всех армян Гарегина II и ещё ряда клириков по надуманному предлогу было возбуждено уголовное дело и в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

«Сегодня произошло беспрецедентное событие. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с [бывшим священнослужителем] Арманом Сарояном», — заявил адвокат Ара Зограбян, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что Католикосу запрещен выезд из Армении, что «является попыткой сорвать предстоящую конференцию епископов в Австрии». Адвокат назвал этот шаг «историческим позорным действием властей».

Уголовное дело против Гарегина II было возбуждено после того, как он лишил сана епископа Геворга (Сарояна) — одного из 10 архиереев, присоединившихся к антицерковной кампании властей Армении. До этого Католикос отстранил данного священнослужителя от должности главы Масиацотнской епархии Армянской апостольской церкви.

Отстраненный епископ, вопреки всем церковным правилам, подал иск в светский суд с требованием восстановить его в должности. В результате иск судом был удовлетворён, но поскольку в Армении Церковь отделена от государства, требования Сарояна церковными властями были проигнорированы. Этим воспользовались власти, которые возбудили уголовное дело против Католикоса и членов Высшего духовного совета, избрав в отношении 6 из них в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

Адвокат Ара Зограбян назвал данные действия следственного органа очередным вмешательством во внутренние дела Церкви, главная цель которого заключается в воспрепятствовании проведению Архиерейского собора, созванного Католикосом всех армян Гарегином II 16−19 февраля в австрийском городе Санкт-Пёльтен. Цель собрания — обсуждение внутрицерковных проблем в условиях антицерковной кампании, развернутой действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострились после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера, критикуя за политику в отношении непризнанного Нагорного Карабаха. В последние месяцы Пашинян фактически открыто ведёт кампанию за смещение Гарегина II с поста главы Армянской апостольской церкви, который по церковному уставу избирается на пожизненный срок.

Русская линия