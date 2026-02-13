Лейбористская партия Англии выпустила рекомендации для школ, которые позволяют детям менять гендер без разрешения родителей и в секрете от них…

Лейбористская партия Англии, к которой принадлежит действующий премьер-министр страны Кир Стармер, выпустила новый список рекомендаций для школ, в котором в отдельных случаях детям разрешается менять «социальный пол», то есть называть себя другими местоимениями и считать себя представителем другого пола уже с четырёх лет (движение ЛГБТ запрещено в РФ), сообщает «Российская газета» со ссылкой на английское издание The Daily Mail.

«Согласно документу, дети младшего школьного возраста, начиная с четырех лет, могут „совершить социальный переход“ при „редких“ обстоятельствах», — пишет издание.

При этом отдельно подчеркивается, что туалеты и раздевалки должны использоваться в соответствии с полом ребёнка, который записывается школой, например, для организации совместных выездов, чтобы селить мальчиков и девочек отдельно. Однако если ребёнок настаивает на том, что не хочет ходить именно в этот туалет, то нужно предоставить ему «третий» вариант.

Представительница британского парламента от консервативной партии Клэр Коутиньо раскритиковала новые рекомендации, заявив, что дети младшего школьного возраста «слишком малы, чтобы принимать такие решения», однако в проекте документа её сопартийцев школьникам всё ещё разрешается менять гендер, но в более старших классах.

Экс-глава Управления по стандартам в сфере образования, услуг для детей и профессиональной подготовки Британии баронесса Аманда Шпильман также заявила, что данные рекомендации позволяют детям менять гендер без разрешения родителей и в секрете от них. По сути, ребёнку достаточно сказать, что он не чувствует себя безопасно дома, и это просто исключит родителей из процесса вне зависимости от их желания — слишком уж расплывчатые определения представили лейбористы.

«Сотрудник школы не может самостоятельно принять решение о переводе ребенка в другой гендер, не согласовав это со школой и родителями. Школа также не должна „инициировать“ перевод — она может только „откликнуться“ на просьбу. Школы должны учитывать мнение родителей, если только для обратного нет особых причин», — разъясняет Daily Mail подробности документа.

