Сводка новостей от 16 февраля 2026

На Украине совершена попытка похищения епископа Ивано-Франковского Никиты
Сотрудники украинского военкомата остановили автомобиль владыки, ехавшего на богослужение, и попытались его силой мобилизовать на фронт…

Епископ Ивано-Франковский Никита11 февраля 2026 в Черновцах произошёл ещё один вопиющий случай преступных действий сотрудников украинского военкомата против духовенства Украинской Православной Церкви. Сотрудники ТЦК пытались похитить епископа Ивано-Франковского Никиту по дороге на богослужение, сообщает СПЖ со ссылкой на источники в епархии.

Машину с архиереем остановили полицейские с военкомами ещё за городом. Владыке сообщили, что он якобы в розыске и должен проехать с ними в военкомат. В итоге в автомобиль с владыкой сел сотрудник ТЦК, а спереди и сзади его сопровождали две полицейских машины.

Однако, владыке Никите чудом удалось избежать похищения. Маршрут в центр комплектования проходил мимо Свято-Духовского собора. После того, как первое авто полиции проехало мимо ворот храма, машина с архиереем резко свернула на церковную территорию, после чего ворота тут же закрылись. Архиерей прошёл в собор, и присоединился к богослужению.

Военкомы, ехавшие в полицейских автомобилях, пытались поднять скандал, крича, что их коллегу якобы похитили. Однако разжечь конфликт не удалось. Сотрудник ТЦК, ехавший в машине с владыкой, некоторое время потоптался в соборе, и затем ушёл.

Пещера Рождества Христова в Вифлееме будет отреставрирована
Работы инициированы Иерусалимским Патриархатом и католической Кустодией Святой Земли и начнутся уже в самое ближайшее время...

Владимир Путин продолжает лично следить за работой Фонда по оказанию помощи детям с тяжёлыми заболеваниями
Президент России заслушал доклад руководителя фонда «Круг добра» протоиерея Александра Ткаченко о 5-ти летних итогах работы...

Православная Церковь Молдовы смогла отстоять Успенский храм в селе Деренеу
Молдавская полиция сняла оцепление с сельского храма после того, как суд признал поддельными подписи прихожан под протоколом о переходе прихода в состав «Бессарабской митрополии»...

Белгородская епархия принимает участие в помощи жителям Белгорода, оставшимся без электричества, воды и отопления
В Марфо-Мариинском монастыре Белгорода развернут пункт обогрева для жителей города на 150 посадочных и 40 спальных мест...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память равноапостольного Николая, архиепископа Японского и вспоминаем основоположника русской классической музыки М.И.Глинку...

