11 февраля 2026 в Черновцах произошёл ещё один вопиющий случай преступных действий сотрудников украинского военкомата против духовенства Украинской Православной Церкви. Сотрудники ТЦК пытались похитить епископа Ивано-Франковского Никиту по дороге на богослужение, сообщает СПЖ со ссылкой на источники в епархии.

Машину с архиереем остановили полицейские с военкомами ещё за городом. Владыке сообщили, что он якобы в розыске и должен проехать с ними в военкомат. В итоге в автомобиль с владыкой сел сотрудник ТЦК, а спереди и сзади его сопровождали две полицейских машины.

Однако, владыке Никите чудом удалось избежать похищения. Маршрут в центр комплектования проходил мимо Свято-Духовского собора. После того, как первое авто полиции проехало мимо ворот храма, машина с архиереем резко свернула на церковную территорию, после чего ворота тут же закрылись. Архиерей прошёл в собор, и присоединился к богослужению.

Военкомы, ехавшие в полицейских автомобилях, пытались поднять скандал, крича, что их коллегу якобы похитили. Однако разжечь конфликт не удалось. Сотрудник ТЦК, ехавший в машине с владыкой, некоторое время потоптался в соборе, и затем ушёл.

