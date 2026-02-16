Молдавская полиция сняла оцепление с сельского храма после того, как суд признал поддельными подписи прихожан под протоколом о переходе прихода в состав «Бессарабской митрополии»…

После многолетнего судебного разбирательства суд Кишинёва, наконец, вынес решение, признав поддельными подписи в документах, касающихся перехода Успенского прихода Православной Церкви Молдовы в селе Деренеу в юрисдикцию «Бессарабской митрополии» Румынского Патриархата. Это решение стало победой для местных верующих, которые добивались справедливости с 2017 года, сообщает портал Raskolam.net.

12 февраля 2026 года секретарь Епископии Унгенской и Ниспоренской протоиерей Вадим Коростински официально заявил о признании подписей подделкой. Речь идёт о подлоге бывшего настоятеля храма священника Флорина Марина, который самовольно инициировал процесс «перехода». Суд установил, что все подписи, использованные для изменения юрисдикции, оказались фальшивыми, и назначил горе-священнику штраф в размере от 100 до 200 тысяч леев. Это решение, хотя и является решением суда первой инстанции и может быть обжаловано, уже вынесено и стало достоянием общественности.

«С самого начала мы обращались в суд, ожидая, что правосудие восстановит справедливость для наших людей», — заявил отец Вадим, добавив, что с 2017 года община была вынуждена молиться у дверей храма. В Унгенской епархии также указали, что инициатива перехода была продиктована не духовными убеждениями, а материальными соображениями. Отмечается, что священник изначально рассматривал возможность перехода к баптистам в поисках более выгодных условий, прежде чем принял предложение «Бессарабской митрополии».

Учитывая, что прежнее решение Минюста о передаче прихода в юрисдикцию «Бессарабской митрополии» было принято на основании документов с поддельными подписями, Православная Церковь Молдовы обратилась в Министерство юстиции с требованием восстановить её права на Успенский храм в селе Деренеу. На этом фоне вечером 12 февраля полиция, дежурившая у храма и не пускавшая в него верующих и духовенство, покинула церковь в Деренеу, после чего верующие смогли войти в храм под колокольный звон.

Эти события произошли спустя несколько дней после того, как 8 февраля в Деренеу верующих не допустили в храм. Тогда это случилось после решения Высшей судебной палаты о праве собственности на храм «Бессарабской митрополии». Однако, верующие добивались своего. Они совершали богослужения на улице, а полиция и карабинеры блокировали входы в церковь, удерживая архиепископа Унгенского и Ниспоренского Петра, духовенство и прихожан заблокированными внутри храма.

В итоге всё разрешилось благополучно — полиция ретировалась, а верующие были вознаграждены за своё терпение.

