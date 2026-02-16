13 февраля 2026 года в Кремле состоялась встреча Президента России Владимира Путина с председателем правления фонда поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко, на которой обсуждались итоги пятилетней работы организации, сообщает Патриархия.Ru.

Фонд «Круга добра» был создан Указом Президента России 5 января 2021 года в качестве дополнительного к существующим госпрограммам механизма организации и финансирования помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные — приобретать в упрощенном порядке. Средства в фонд «Круг добра» поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Организация постоянно расширяет перечень заболеваний, по которым возможно оказание помощи детям.

Президент России регулярно проводит встречи с протоиереем Александром Ткаченко. Ниже приводится стенограмма состоявшейся сегодня беседы главы государства с председателем правления фонда «Круг добра», размещенная на сайте Президента.

В. Путин: Добрый день! Как работается?

Протоиерей Александр Ткаченко: Пять лет назад Вашим распоряжением был создан фонд помощи детям с тяжелыми редкими (орфанными) заболеваниями. И благодаря Вашему решению российским врачам удалось сохранить жизни десятков тысяч российских детей.

В. Путин: Слава Богу.

Протоиерей Александр Ткаченко: Выполняя основную задачу по лекарственному обеспечению детей, мы стремились объединить общество вокруг них, привлечь и пациентские, и религиозные организации, потому что видели, что переживания родителей, духовная боль бывает даже больше физической.

Святейший Патриарх Кирилл всегда с глубочайшим вниманием и заботой, пастырской заботой относится к теме помощи детям. И в прошедшем году он совершил настоящее чудо: подарил родителям детей, у которых тяжело болеют дети, икону. Это икона Божией Матери «Целительница», она исторически находилась в Алексеевском женском монастыре Москвы, с XVII века почиталась как чудотворная. Изображает Богородицу, склонившуюся у постели болеющего мальчика.

Святейший Патриарх отметил, что родители, когда узнают диагноз ребенка и прогноз, испытывают ту глубину переживаний и страданий, которые испытала Богородица тогда, когда ей было открыто рождение сына и его предназначение. Поэтому он своим указом определил, чтобы была составлена особая служба о детях с суровыми заболеваниями, об их родителях и о врачах. И 1 октября каждый год во всех храмах Русской Православной Церкви совершается и будет совершаться специальная сугубая молитва об этом. И таким решением Святейший Патриарх поддержал Ваш Указ о создании Фонда «Круг добра» и отметил значимость работы Фонда.

Примите эту икону как благодарность от родителей, от детей за создание Фонда и благословение на Ваши труды.

В. Путин: Спасибо большое. Благодарю Вас.

Протоиерей Александр Ткаченко: Я очень хочу рассказать об итогах пяти лет работы. Их осмысливают и врачи, и те, кто профессионально трудится в сфере помощи детям с орфанными заболеваниями. И они свидетельствуют о том, что Фонд не только обеспечил доступ российских детей к инновационным методам лечения, но и дал тем детям, у которых болезнь могла ограничить их возможность стать взрослыми, шанс на счастливую самостоятельную взрослую жизнь.

К нам поступает очень много писем благодарности, и я бы хотел Вам прочитать одно из них. Пишет Вика из Луганска. Она потеряла обоих родителей, потом у нее диагностировали спинальную мышечную атрофию. Благодаря Фонду она получила лечение и смогла закончить школу в Москве, нашла новую семью, поступила в Плехановский университет на факультет журналистики, сейчас учится водить машину. Она пишет, благодарит за внимание к детям с тяжелыми заболеваниями, за решение, которое дает шанс не просто выживать, а жить полноценной жизнью. Она пишет: «Благодаря Фонду я обрела чувство защищенности, будущее теперь не страшно».

Мы получаем тысячи писем, где родители благодарят за то, что у детей есть детство, они могут учиться, творить, любить, расти наравне со сверстниками. Позвольте я Вам это письмо от Вики передам.

В. Путин: Спасибо.

30 тысяч детей получили помощь, да?

Протоиерей Александр Ткаченко: Это все дети с орфанными заболеваниями, для лечения которых есть терапия с доказанной эффективностью. Часть детей получают терапию регулярно. Для некоторых орфанных заболеваний есть генная терапия, и один укол позволяет полностью вылечить это редкое тяжелое заболевание.

Хотел бы отметить, что фонду пять лет. Была проделана большая работа, и мы сейчас оцениваем те задачи, которые нам надо решить, для того чтобы больше детей получало помощь.

Фонд создавался как дополнительный механизм, который должен обеспечить доступ российских детей к инновационным методам лечения. И эта задача была выполнена. Сейчас для 110 орфанных заболеваний доступны 133 редких инновационных лекарственных препарата.

Благодаря стабильной работе фонда Правительство смогло расширить программу неонатального скрининга, в 2023 году — с 5 до 36 заболеваний, а в этом году уже — еще на два заболевания. Это позволяет выявлять детей в первую неделю после рождения и начинать лечение до появления симптомов болезни.

В. Путин: Раннее выявление, конечно, создает условия для излечения своевременного.

Протоиерей Александр Ткаченко: Мы ожидаем выхода отечественных тест-систем, которые позволят выявлять и другие заболевания и группы, в частности миопатию Дюшенна. Уже сейчас Российская Федерация вышла на лидирующее место по раннему выявлению и лечению детей. Эти успехи Фонда «Круг добра» стали возможны благодаря Вашему личному вниманию и деятельности Правительства.

Хотел бы отметить, что очень много лекарственных препаратов, которые поставляет Фонд, опыт применения этих лекарственных препаратов — это уникальный опыт, который нам надо проанализировать и, без сомнения, направить на развитие программы импортозамещения и отечественной фармацевтической промышленности. Уже сейчас есть несколько препаратов, которые были изготовлены российскими учеными, они доказали свою эффективность, и Фонд их приобретает.

И, конечно же, знания о применении препаратов нужно будет направить на развитие отечественного здравоохранения, чтобы молодые врачи могли выявлять редкие заболевания во всех уголках нашей страны.

В. Путин: У вас есть целый план развития деятельности, да?

Протоиерей Александр Ткаченко: Просим Вашей поддержки.

В. Путин: Хорошо, сейчас договорим.

