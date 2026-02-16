Работы инициированы Иерусалимским Патриархатом и католической Кустодией Святой Земли и начнутся уже в самое ближайшее время…

Впервые за последние 600 лет в Пещере Рождества Христова в Вифлееме — месте рождения Господа нашего Иисуса Христа — вскоре начнутся реставрационные работы, инициированные Иерусалимским Патриархатом и католической Кустодией Святой Земли, сообщает Православие.Ru

Работы будет осуществляться в сотрудничестве с Армянской апостольской церковью и под эгидой президента Палестины в соответствии с указом от 2024 года о восстановлении Пещеры Рождества и сохранении исторического статус-кво святых мест, обеспечивающего их защиту, реставрацию и поддержание.

Согласно совместному коммюнике, опубликованному 24 января, реставрация будет проводиться той же итальянской компанией, которая недавно завершила масштабные восстановительные работы в базилике Рождества Христова, под которой и находится Пещера Рождества. Предварительная подготовка завершена, и работы начнутся в самое ближайшее время.

В дополнение к реставрации самой Пещеры (очистка полов, стен и укрепление сводов), проект также включает техническое усиление прилегающих участков сооружения, что будет гарантировать структурную целостность этой великой святыни.

В совместном заявлении Иерусалимской Православной Церкви и Кустодии Святой Земли проект позиционируется как «общее христианское обязательство по спасению и сохранению духовного, исторического и культурного наследия Пещеры Рождества Христова для будущих поколений», и подчёркивается, что это позволит верующим всех христианских традиций продолжать поклоняться этой важнейшей общехристианской святыне.

В последние годы Храм Гроба Господня в Иерусалиме также прошел масштабную реставрацию, ключевым этапом которой стало вскрытие и укрепление Кувуклии (2016−2017 годы).

Ранее сообщалось, что под храмом Гроба Господня обнаружены следы сада, упоминаемого в Евангелии от Иоанна: «На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором ещё никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко» (Ин. 19:41−42).

В 2019 году Иерусалимская Православная Церковь и другие общины, которые используют Храм Гроба Господня, дали свое согласие на проведение работ по замене пола храма и разрешили проводить под ним археологические раскопки. В итоге группа исследователей под руководством профессора христианской и средневековой археологии Франчески Романы Стасоллы из Римского университета «Сапиенца» обнаружила свидетельства, указывающие на то, что 2000 лет назад на месте Храма Гроба Господня росли оливковые деревья и виноградники.

Напомним, что после захвата Иерусалима римлянами в 70-м году нашей эры император Адриан (117−138) переименовал Иерусалим в Элию Капитолину и воздвиг на месте карьера языческое святилище. Оно оставалось действующим до тех пор, пока в IV веке святой равноапостольный Император Константин I Великий (306−337) не приказал его снести, чтобы построить на том же месте христианскую церковь. В ходе раскопок под руководством Святителя Макария I, епископа Иерусалимского (312−335), было обнаружено точное местонахождение гробницы Христа, высеченной в природной скале.

Русская линия