Святитель Николай, в миру Иван Дмитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 г. в селе Березе Смоленской губернии. Окончив Смоленскую Духовную семинарию, в 1857 г. он был принят в Санкт-Петербургскую Духовную академию, а в 24 июня 1860 г. пострижен в монашество с именем Николай.

Считая своим призванием проповедь православной веры в Японии, молодой иеромонах подал прошение и в июле 1860 г. выехал на место своего служения в г. Хокодате. В 1869 г. было принято решение образовать в Японии Российскую Духовную Миссию, начальником которой был назначен возведенный в сан архимандрита иеромонах Николай. В 1871 г. в Японии началось гонение на христиан, и многие из них из них были подвергнуты преследованиям. В 1873 г., когда гонения почти прекратились, архимандрит Николай приступил к строительству в Токио Воскресенской церкви, а затем — духовного училища.

В 1880 г., 30 марта, в Троицком соборе Александро-Невской лавры состоялась хиротония архимандрита Николая во епископа Токийского. Святитель Николай с еще большим усердием стал продолжать свои апостольские труды. Он завершил строительство собора в Токио, а также принялся за новый перевод богослужебных книг, составил на японском языке Православный Богословский словарь.

В период Русско-японской войны 1905 г. на долю святителя и его паствы выпали тяжелые испытания, но он с честью перенес их. За эти подвижнические труды святой был возведен в сан архиепископа.

В 1911 г., когда исполнилось полвека миссионерской работы святителя Николая, было уже 266 общин Японской Православной Церкви, в состав которых входило 33 017 православных мирян, 1 архиепископ, 1 епископ, 35 иереев, 6 диаконов, 14 учителей пения, 116 проповедников-катехизаторов.

3 февраля 1912 г., на 76-м году жизни, просветитель Японии архиепископ Николай мирно отошел ко Господу. 10 апреля 1970 г. святитель Николай за свои равноапостольские труды в деле просвещения японского народа был причислен к лику святых.

Сегодня день памяти великого композитора, основоположника русской классической музыки Михаила Ивановича Глинки, скончавшегося в 1857 году.

Глинка родился в семье смоленского дворянина 20 мая 1804 г. В 1817 г. семья переехала в столицу Империи, где будущий композитор окончил Благородный пансион при Петербургском педагогическом институте (его воспитателем был В.К.Кюхельбекер).

Он свободно владел французским, немецким, итальянским, испанским и польским языками; изучал английский, латынь и персидский, но его особым увлечением стала музыка. С детства Глинка близко соприкасался с народным музыкальным творчеством. В годы учебы брал уроки игры на фортепьяно, на скрипке и пения у известных тогда петербургских преподавателей. По окончании пансиона Глинка хотел всецело посвятить себя музыке, но профессия музыканта в нач. XIX в. считалась немыслимой в дворянском кругу и, уступая желанию отца, Глинка был определен помощником секретаря в канцелярии Совета путей сообщения.

К счастью, необременительные служебные обязанности не мешали Глинке заниматься любимым делом, и в 1829 г. вышел в свет «Лирический альбом» куда вошла большая часть широко известных сочинений Глинки. Тогда же Глинка познакомился с литературными знаменитостями того времени: А.С.Пушкиным, А.С.Грибоедовым. В.А.Жуковским и др. Вскоре Глинка проникся идеей написать русскую оперу и уже 27 ноября 1836 г. Петербург впервые услышал «Жизнь за Царя» («Иван Сусанин»). Слава Глинки взошла в зенит и в 1837 г. состоялось его назначение на должность капельмейстера Придворной певческой капеллы. А в 1842 г. Петербург был потрясен новой оперой великого русского композитора «Руслан и Людмила». Кроме того, Глинка был автором целого ряда прекрасных романсов и знаменитой «Комаринской».

В 1833 г. Глинка принял участие в закрытом конкурсе на создании оригинального русского национального гимна, объявленном Императором Николаем I. Им были представлены хор «Славься» из оперы «Жизнь за Царя» и «Патриотическая песня», однако Государь остановил свой выбор на сочинении А.Ф.Львова «Боже, Царя храни».

«Во многих отношениях Глинка имеет в русской музыке такое же значение, как Пушкин в русской поэзии. Оба — великие таланты, оба — родоначальники нового русского художественного творчества. оба создали новый русский язык — один в поэзии, другой в музыке», — писал известный критик В.В.Стасов.

В январе 1857 г. во время концертов в Берлине Глинка сильно простудился и вскоре скончался. Прах композитора был перевезен в Петербург и захоронен на кладбище Александро-Невской лавры.

Русская линия