В Марфо-Мариинском монастыре Белгорода развернут пункт обогрева для жителей города на 150 посадочных и 40 спальных мест…

Белгородская епархия принимает участие в помощи жителям Белгорода, оставшимся без электричества, воды и отопления

На территории Марфо-Мариинского женского монастыря Белгорода развернут пункт обогрева для жителей города. Он был включён в перечень городских пунктов обогрева, опубликованный вечером 13 февраля в Телеграм-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В пункте обогрева развернуты 150 посадочных и 40 спальных мест. В усиленном режиме продолжает работать церковный центр помощи на территории монастыря, сообщает Диакония.Ru.

Посетители пункта обогрева в обители могут выпить горячего чая, зарядить телефон, получить первую медицинскую помощь. Здесь постоянно дежурит медицинский работник.

Пункт обогрева располагается по адресу ул. Пушкина, 19. Режим работы: с 9:00 до 20:00. Одинокие пожилые и маломобильные люди смогут оставаться в Марфо-Мариинском монастыре круглосуточно.

Пункт обогрева развернут на базе церковного центра помощи Марфо-Мариинского сестричества, который работает в Марфо-Мариинском монастыре Белгорода. С февраля 2022 года здесь нуждающимся людям выдают лекарства, одежду, средства гигиены, раскладушки, продукты. Сестры милосердия передают малоимущим горячее питание. Ежедневно за помощью обращаются более 50 человек. С 2022 года в центр поступило более 118 тысяч обращений.

Центр помощи при Марфо-Мариинском монастыре работает с 10:00 до 16:00.

Сейчас в некоторых районах Белгорода снова фиксируются отключения тепла, света и водоснабжения. В результате ракетного обстрела 13 февраля 2 человека погибли, 5 человек пострадали. В трех многоквартирных домах выбиты окна.

Синодальный отдел по благотворительности открыл сбор в поддержку нуждающихся жителей Белгорода. Оставить пожертвование можно на платформе «Поможем».

Также в Церкви начали набор добровольцев для помощи жителям Белгорода. Они будут обходить многоквартирные дома, где долго не было тепла и света и узнавать нужды одиноких маломобильных жителей этих домов. Чтобы стать добровольцем, необходимо заполнить анкету на сайте помочьвбеде. рф или позвонить по телефону горячей линии 8−800−70−70−222.

