Глава Ватикана во второй раз за последнее время принял у себя главу украинских униатов…

12 февраля 2026 года папа Римский Лев XIV принял в Апостольском дворце в Ватикане главу УГКЦ Святослава Шевчука. Как сообщили в Секретариате Главы УГКЦ в Риме, Шевчук поблагодарил папу за поддержку Украины, сообщает СПЖ.

Во время аудиенции Шевчук передал папе списки пленных и пропавших без вести, полученные от их семей, и выразил признательность за участие Ватикана в гуманитарных миссиях с начала полномасштабных военных действий на Украине. По информации УГКЦ, папа заверил униатов в дальнейшей молитвенной поддержке.

В завершение встречи глава греко-католиков вновь пригласил папу посетить Киев и преподнес ему скульптуру «Голубь мира во время войны» работы итальянского автора Лучано Каприотти. Керамическая композиция изображает раненую птицу, пораженную осколком металла. По словам Шевчука, этот образ символизирует «раненую, но живую Украину».

Это уже вторая личная встреча папы Римского и лидера украинских униатов: первая состоялась 15 мая 2025 года, вскоре после избрания кардинала Роберта Превоста папой Римским.

Ранее Шевчук неоднократно делал заявления в поддержку военных действий и против мирных переговоров, которые, по его словам, возможны только после победы Украины. При этом он всякий раз на публику указывает на страшные страдания украинцев и призывает Ватикан активнее поддерживать Киев.

У украинских униатов всё, как прежде, — под шум военных действий и гонений на УПЦ они продолжают свою агрессивную политику по завоеванию исконно православных регионов Украины, а потому стремятся затащить в страну и папу Римского, визит которого может дать новый толчок для их «агрессивной миссии».

Русская линия