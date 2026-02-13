12 февраля 2026 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являющегося главой Московской митрополии, состоялось общее собрание духовенства Московской митрополии, сообщает Патриархия.Ru.

Открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви приветствовал собравшихся. Заместителем председателя собрания был избран митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, секретарем — архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Святейший Патриарх Кирилл пригласил митрополита Павла и архиепископа Аксия занять места в президиуме собрания. Далее Святейший Владыка огласил повестку дня и выступил с основным докладом.

В начале выступления Предстоятель Русской Церкви огласил статистические данные по Московской митрополии. В данный момент в митрополии действует 1228 приходов, 1682 храма, 318 часовен, 23 монастыря и 9 подворий.

«В этом году мы отмечаем важную дату — пятилетие образования Московской митрополии. Могу с уверенностью сказать: заложенный пять лет назад канонический административный фундамент оказался прочным и позволил выстроить эффективную систему церковного управления. Но система эта работает не сама по себе, а благодаря вашему ежедневному труду, порой незаметному со стороны, но такому важному для укрепления церковной жизни в Подмосковье», — подчеркнул Святейший Владыка.

В своем докладе Предстоятель затронул ряд актуальных вопросов развития церковной жизни в регионе.

Затем Святейший Патриарх Кирилл ответил на ряд вопросов участников собрания.

Далее с докладом выступил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, который представил обзор деятельности межъепархиальных и епархиальных отделов Московской митрополии за прошедший год.

Предстоятель Русской Церкви поблагодарил митрополита Павла и прокомментировал выступление.

«Только по таким докладам понимаешь, какой огромный путь за короткий срок проделала наша Церковь, и в том числе, конечно, Московская митрополия. Я благодарю Вас, все духовенство», — сказал Святейший Патриарх.

«Действительно, много событий, много важных тем было затронуто. Но самое главное — это то, что действительно осуществляется та работа, которая сейчас нужна людям. Это пастырская работа в новых формах, это то, о чем мы еще несколько лет тому назад не очень-то могли и мечтать. Поэтому еще раз хотел бы выразить благодарность Вам, всему духовенству Московской митрополии, и пожелать всем нам вот именно таким образом, все более и более расширяя спектр нашего взаимодействия с обществом, с общественными организациями, обращая особое внимание на душевное и духовное состояние нашей молодежи, продолжать то дело, которое по настоящему выражает заботу Церкви о своем народе. Дай Бог, чтобы и дальше мы, не ослабевая и не ослабляя своих усилий, продолжали бы трудиться таким образом», — добавил Святейший Владыка.

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл сообщил, что по результатам подсчетов мандатной комиссии в зале присутствует 1151 человек — большая часть духовенства Московской митрополии. Часть духовенства осталась дежурить в главных храмах митрополии.

С докладом выступил председатель Межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством протоиерей Марк Ермолаев.

Далее был представлен доклад председателя Межъепархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерея Георгия Муравлёва.

Секретарь собрания архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий огласил проект итогового документа. После обсуждения документ был принят.

В итоговом постановлении собрание Московской митрополии, в частности, выражает серьезную озабоченность в связи с ростом числа проблем, связанных с миграцией, непрекращающейся пропагандой оккультизма, неоязычества и иных форм псевдорелигиозности, подчеркивая необходимость сосредоточения усилий всего общества на сохранении национальной, культурной и религиозной идентичности Подмосковья.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел сердечно поблагодарил всех участников собрания за работу.

В дар духовенству Московской митрополии Святейший Патриарх Кирилл передал календари на 2026 год «Надежда моя, Богородица. Православный календарь» и свою книгу «Ступени покаяния. Великопостные проповеди».

