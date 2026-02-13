По данным греческих СМИ, именно обсуждению светских чёток был посвящён ужин, который устроил президент Турции в честь премьер-министра Греции…

12 февраля 2026 года Константинопольский Патриарх Варфоломей присутствовал на ужине, который президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил для премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Темой для обсуждения участников ужина в неформальной атмосфере стало наличие у них светских чёток — комболои. Так, на фото видно, что премьер Мицотакис показывает Патриарху Варфоломею свои чётки.

По данным сайта Protothema. Gr, у главы Фанара тоже есть комболои, поэтому разговор шёл вокруг них, и Эрдоган проявил к нему большой интерес.

Греческие СМИ обращают внимание, что Эрдоган подробно побеседовал не только с Мицотакисом и Патриархом Варфоломеем, но и с митрополитом Халкидонским Эммануилом, который сопровождал главу Фанара в поездке в Анкару.

О чём, кроме чёток, говорили участники ужина, не сообщается. При этом греческие журналисты особо подчёркивают, что «атмосфера на ужине была тёплой», а само мероприятие «длилось чуть больше часа». Турецкий президент также организовал выступление оркестра, который исполнил известные греческие и турецкие песни.

Комболои — особые светские чётки, распространившиеся среди греков под влиянием турок. Используются не для отсчёта молитв, а для простого перекидывания в руках. В отличие от чёток, у них нить, на которые нанизаны бусины, значительно больше.

Русская линия