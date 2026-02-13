Музейные чиновники, которые ныне вновь отняли обитель у Церкви, не стесняются своих корней и заявляют о подготовке торжеств в честь учреждения музея на месте Лавры в 1926 году…

Киевский городской совет утвердил перечень памятных дат и юбилеев, которые столица Украины будет отмечать в 2026 году. Среди них — 100-летие Национального историко-культурного заповедника «Киево-Печерская лавра», который был учреждён большевиками в 1926 году на месте уничтоженной Киево-Печерской лавры, сообщает портал Raskolam.net.

Соответствующее решение было принято 10 февраля 2026 года на внеочередном пленарном заседании V сессии Киевского городского совета IX созыва при поддержке 72 депутатов. Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха заявила, что перечень охватывает «ключевые события украинской истории, юбилеи ведущих научных, культурных и образовательных институций». При этом она особо отметила ожидание от празднования 100-летия Национального историко-культурного заповедника «Киево-Печерская лавра».

Киевских чиновников не смущает, что период после Октябрьского переворота стал для Киево-Печерской Лавры одним из самых тяжелых в её истории. Согласно Декрету советского правительства «О отделении Церкви от государства и школы от Церкви», все имущество церковных и религиозных обществ было объявлено достоянием народа. 29 сентября 1926 года ВУЦИК и Совет народных Комиссаров УССР приняли постановление о «Признании бывшей Киево-Печерской Лавры историко-культурным государственным заповедником и о превращении ее во Всеукраинский музейный городок».

Этот указ фактически положил начало поэтапной изоляции церковной общины и её вытеснению новосозданным музеем, что завершилось к началу 1930 года полной ликвидацией монастыря. Часть братии была вывезена за сотни километров от Киева и расстреляна, другие были заключены или сосланы. Сама Лавра подверглась разорению и разрушению.

Таким образом, Киевсовет намерен отметить юбилей большевистского указа, который привёл к трагическим последствиям для святыни и её насельников. Это решение, как минимум, вызывает вопросы в контексте так называемой «политики декоммунизации». Впрочем, в реальности режим Зеленского во многом идёт по пути большевиков, а потому удивляться таким вывертам украинских чиновников не приходится. Уж что-что, а против Украинской Православной Церкви на Украине ныне борются прямые идейные последователи тех музейщиков, которые захватывали Лавру ещё при Советах.

Русская линия