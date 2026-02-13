Русская линия
Действия «Бессарабской митрополии» по захвату Успенского храма в селе Деренеу незаконны
Православная Церковь Молдовы представила в Министерство юстиции Молдавии доказательства подделки подписей прихожан Успенского храма её бывшим настоятелем, уклонившимся в раскол…

Министерство юстиции МолдовыПравославная Церковь Молдовы подала в Минюст Молдовы документы, свидетельствующие, что бывший настоятель Успенского храма в селе Деренеу отец Флоринел Марин, желая уклониться в раскол и перейти в Румынский Патриархат, подделал подписи верующих, чтобы получить решение о переходе прихода в «Бессарабскую митрополию», сообщает издание «Молдавские ведомости» со ссылкой на Телеграм-канал «Гений Карпат».

Подделка подписей ранее уже была подтверждена судом на основании обращений верующих, однако судебный процесс так и не получил завершения, несмотря на несколько лет рассмотрения. Тем не менее, на основании свидетельств верующих, чьи подписи были подделаны, Православная Церковь Молдовы требует пересмотреть акт о переходе прихода в Румынский Патриархат.

Соответствующие документы были представлены в Минюст. Причём в ведомство пришла и Эмилия Скурту, которая ранее подала в суд против отца Флоринела Марина за подделку её подписи и выиграла его.

Как рассказал секретарь Унгенской и Ниспоренской епархии протоиерей Вадим Коротински, опубликовано не только признание о. Флоринела Марина, что он подделал подписи, но и телефонная беседа с раскольником, когда епархия пыталась понять причину его недовольства. Тогда священник признался, что инициирует раскол в корыстных целях — ему предложили за это деньги.

В Киеве намерены отпраздновать 100-летие указа большевиков о закрытии Киево-Печерской Лавры
Музейные чиновники, которые ныне вновь отняли обитель у Церкви, не стесняются своих корней и заявляют о подготовке торжеств в честь учреждения музея на месте Лавры в 1926 году...

Эрдоган, Мицотакис и Варфоломей обсудили свои комболои
По данным греческих СМИ, именно обсуждению светских чёток был посвящён ужин, который устроил президент Турции в честь премьер-министра Греции...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем протоиерея Тимофея Буткевича и писателя Евгения Поселянина...

