Православная Церковь Молдовы подала в Минюст Молдовы документы, свидетельствующие, что бывший настоятель Успенского храма в селе Деренеу отец Флоринел Марин, желая уклониться в раскол и перейти в Румынский Патриархат, подделал подписи верующих, чтобы получить решение о переходе прихода в «Бессарабскую митрополию», сообщает издание «Молдавские ведомости» со ссылкой на Телеграм-канал «Гений Карпат».

Подделка подписей ранее уже была подтверждена судом на основании обращений верующих, однако судебный процесс так и не получил завершения, несмотря на несколько лет рассмотрения. Тем не менее, на основании свидетельств верующих, чьи подписи были подделаны, Православная Церковь Молдовы требует пересмотреть акт о переходе прихода в Румынский Патриархат.

Соответствующие документы были представлены в Минюст. Причём в ведомство пришла и Эмилия Скурту, которая ранее подала в суд против отца Флоринела Марина за подделку её подписи и выиграла его.

Как рассказал секретарь Унгенской и Ниспоренской епархии протоиерей Вадим Коротински, опубликовано не только признание о. Флоринела Марина, что он подделал подписи, но и телефонная беседа с раскольником, когда епархия пыталась понять причину его недовольства. Тогда священник признался, что инициирует раскол в корыстных целях — ему предложили за это деньги.

