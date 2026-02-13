Сегодня день памяти видного ученого и общественного деятеля, члена Государственного Совета, профессора богословия, протоиерея Тимофея Ивановича Буткевича, скончавшегося в 1925 году.

Он родился 21 февраля 1854 году в семье священника в Харьковской губернии. Образование получил в Харьковской семинарии и Московской духовной академии. Священническое служение соединял с научными трудами, защитил магистерскую и докторскую диссертации, в 1894 году стал профессором Харьковского университета. В годы смуты отец Тимофей стал активным участником патриотического движения, он был почетным членом Харьковского отдела Союза Русского Народа. В 1906 году был избран членом Государственного Совета. Живя в Петербурге, принимал активное участие в деятельности Русского Собрания, был членом Совета РС, регулярно выступал с докладами на общих заседаниях членов Собрания. В 1910 г. стал законоучителем гимназии РС и настоятелем церкви при Доме РС.

После февральского переворота, когда Госсовет был ликвидирован, отец Тимофей вернулся в Харьков, где служил до самой своей кончины. Скончался от воспаления легких и паралича сердца. Многие научные и публицистические труды протоиерея Буткевича до сих пор не утратили своей актуальности.

В январе 2006 года харьковчане увековечили память о. Тимофея, установив на здании харьковской Иоанно-Усекновенской церкви мемориальную доску этому выдающемуся человеку.

Сегодня также день памяти известного церковного писателя Евгения Николаевича Погожева, известного под псевдонимом Евгений Поселянин. Он родился 21 апреля 1870 года в Москве в семье врача. Образование получил в 1-й московской гимназии, которую кончил с золотой медалью и на юридическом факультете Московского университета. Летом 1888 года перед поступлением в Московский университет юноша побывал в Оптиной пустыни и стал духовным сыном великого старца Амвросия, который благословил его писать в защиту Церкви и народности. «Русская душа, несомненно, носит на себе, предпочтительно пред людьми других народов, печать какой-то особенной помазанности, какого-то избрания, какой-то ярко выраженной небесности?», — отмечал писатель.

Вскоре Погожев получил известность как талантливый церковный журналист и писатель. Поддержку трудам молодого автора оказывал замечательный русский поэт Великий Князь Константин Константинович, печатавшийся под псевдонимом «К.Р.»

Евгений Поселянин был близок со многими видными деятелями монархического движения, переписывался с философами К.Н.Леонтьевым и В.В.Розановым, вместе с В.А.Грингмутом участвовал в заседаниях монархического кружка у теоретика монархизма Л.А.Тихомирова. После революции писатель подвергся гонениям. В 1924 г. он был выслан на два года в Ангарский край, а в 1930 году был арестован «по делу Преображенского собора» и решением тройки ОГПУ расстрелян в 1931 году.

31 января 1833 года Император Николай I издал Манифест о введении в действие Свода Законов Российской Империи — конституции Самодержавной монархии.

