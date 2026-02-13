Сегодня мы вспоминаем протоиерея Тимофея Буткевича и писателя Евгения Поселянина…
Сегодня день памяти видного ученого и общественного деятеля, члена Государственного Совета, профессора богословия, протоиерея Тимофея Ивановича Буткевича, скончавшегося в 1925 году.
Он родился 21 февраля 1854 году в семье священника в Харьковской губернии. Образование получил в Харьковской семинарии и Московской духовной академии. Священническое служение соединял с научными трудами, защитил магистерскую и докторскую диссертации, в 1894 году стал профессором Харьковского университета. В годы смуты отец Тимофей стал активным участником патриотического движения, он был почетным членом Харьковского отдела Союза Русского Народа. В 1906 году был избран членом Государственного Совета. Живя в Петербурге, принимал активное участие в деятельности Русского Собрания, был членом Совета РС, регулярно выступал с докладами на общих заседаниях членов Собрания. В 1910 г. стал законоучителем гимназии РС и настоятелем церкви при Доме РС.
После февральского переворота, когда Госсовет был ликвидирован, отец Тимофей вернулся в Харьков, где служил до самой своей кончины. Скончался от воспаления легких и паралича сердца. Многие научные и публицистические труды протоиерея Буткевича до сих пор не утратили своей актуальности.
Сегодня также день памяти известного церковного писателя Евгения Николаевича Погожева, известного под псевдонимом Евгений Поселянин. Он родился 21 апреля 1870 года в Москве в семье врача. Образование получил в 1-й московской гимназии, которую кончил с золотой медалью и на юридическом факультете Московского университета. Летом 1888 года перед поступлением в Московский университет юноша побывал в Оптиной пустыни и стал духовным сыном великого старца Амвросия, который благословил его писать в защиту Церкви и народности. «Русская душа, несомненно, носит на себе, предпочтительно пред людьми других народов, печать какой-то особенной помазанности, какого-то избрания, какой-то ярко выраженной небесности?», — отмечал писатель.
Вскоре Погожев получил известность как талантливый церковный журналист и писатель. Поддержку трудам молодого автора оказывал замечательный русский поэт Великий Князь Константин Константинович, печатавшийся под псевдонимом «К.Р.»
Евгений Поселянин был близок со многими видными деятелями монархического движения, переписывался с философами К.Н.Леонтьевым и В.В.Розановым, вместе с В.А.Грингмутом участвовал в заседаниях монархического кружка у теоретика монархизма Л.А.Тихомирова. После революции писатель подвергся гонениям. В 1924 г. он был выслан на два года в Ангарский край, а в 1930 году был арестован «по делу Преображенского собора» и решением тройки ОГПУ расстрелян в 1931 году.
31 января 1833 года Император Николай I издал Манифест о введении в действие Свода Законов Российской Империи — конституции Самодержавной монархии.