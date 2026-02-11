Глава МИД РФ вновь повторил, что Кремль настаивает на защите прав русскоязычного населения и УПЦ в переговорном процессе с Украиной…

Сергей Лавров: Компромиссы на переговорах по Украине не могут касаться вопросов истребления русского языка и гонений на Украинскую Православную Церковь

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что компромиссы на переговорах по Украине не могут затрагивать ключевые принципы, влияющие на безопасность Российского государства и жизнь миллионов русских людей на территории самой Украины. Он подчеркнул, что речь идёт о сохранении русского языка и прекращения гонений на Украинскую Православную Церковь, передаёт РБК.

По словам Сергея Лаврова, компромиссы возможны, когда два или несколько государств договариваются и принимаются во внимание интересы каждого. «Мы всегда готовы к компромиссам, проще говоря, к балансу интересов. Самое главное, чтобы законные интересы каждого государства принимались во внимание», — отметил министр.

При этом, как отметил Лавров, говоря об Украине, компромиссы не могут касаться «ключевых, базовых принципов, от которых зависят жизнь государства и, самое главное, жизнь миллионов людей».

Глава МИДа подчеркнул, что это касается как безопасности России, так и «истребления русского языка и канонической Православной Церкви» на Украине. Эти темы, по его словам, российская делегация поднимала на переговорах в Абу-Даби. Сергей Лавров добавил, что цели военной операции «остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам».

У России в конфликте на Украине нет других целей, кроме защиты своих интересов, заявлял в прошлом сентябре президент Владимир Путин. Объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, он называл целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

Русская линия