11 февраля 2026 года, в день памяти «серебряной шашки» Русской Императорской армии, генерала от кавалерии, командующего 8-й Русской Армией в Великую войну, одного из лучших русских военачальников, донского атамана генерала Алексея Каледина, в Свято-Вознесенском войсковом соборе Новочеркасска состоялась лития по этому доблестному офицеру. Богослужение совершил настоятель храма протоиерей Георгий Сморкалов.

В 2023 году, ко дню рождения атамана, трудами Скобелевского комитета и движения «Белое дело» была отлита мемориальная доска, переданная в дар Свято-Вознесенскому кафедральному собору Новочеркасска. В соборе также был установлен памятный киот с иконой его Небесного покровителя Святителя Алексия, митрополита Московского. Помимо этого, Скобелевский комитет выступал за возвращение исторического названия казачьему хутору Каледин на Дону. К сожалению, этот хутор до сих пор носит имя предателя казачества Блинова.

«Атаман Каледин был убит и оболган большевиками, которые активно распространяли слухи о его мнимом самоубийстве, — напомнил вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев. — Тем не менее, донского атамана в 1918 году отпевали именно в Свято-Вознесенском войсковом соборе Новочеркасска, что говорит о том, что никто из священнослужителей и его соратников не верил слухам о самоубийстве Каледина. Иначе его отпевание было бы в принципе невозможно».

«Отрадно, что имя этого доблестного русского офицера не забыто, и его регулярно поминают в Свято-Вознесенском войсковом соборе, за что огромная благодарность нашему духовенству и, в частности, отцу Георгию Сморкалову. Но есть и скорбные вещи — хутор, в котором родился атаман и который носил название Каледин, сейчас всё ещё носит имя предателя казачества Блинова. Мы многие годы пытаемся исправить эту несправедливость, но пока всё тщетно», — отметил Александр Алекаев, призвав исправить эту несправедливость.

Генерал кавалерии, донской атаман Алексей Максимович Каледин (12 октября 1861 — 11 февраля 1918) родился в станице Усть-Хоперской, хуторе Каледин. Военное образование получил в Воронежском кадетском корпусе и в Михайловском артиллерийском училище, из которого после производства в чин хорунжего вышел на службу в 3абайкальскую казачью батарею.

В 1889 году закончил курс Военной академии, служил в штабе Варшавского военного округа и в должности старшего адъютанта Донского войскового штаба; три года провел в Управлении резервной пехотной бригады, после чего в 1903 году назначен на пост начальника Новочеркасского юнкерского училища. С 1910 года командовал бригадой 11-й кавалерийской дивизии, на фронт Первой мировой войны выступил во главе 12-й кавалерийской дивизии.

Назначен командующим 8-й армией в 1916 году и произведен в чин генерала от кавалерии. 23 мая 1916 года его армия прорвала фронт под Луцком и оттеснила австрийцев далеко вглубь Галиции. За руководство боевыми операциями получил высокие награды — ордена св. Георгия 4 и 3-й степеней.

Когда началась революция 1917 года генерал, по мнению своего начальника Брусилова, «потерял сердце и не понял духа времени». Революция противоречила его политическим взглядам, нарушила все его жизненные планы. Он откомандировался в Военный Совет и вскоре уехал на юг. По настоянию казаков Каледин согласился принять пост Донского атамана.

Правительство Керенского объявило донского атамана изменником революционной родины. 29 января (11 февраля по новому стилю) атаман Каледин сложил свои полномочия и в тот же день трагически погиб.

Несмотря на то, что ходили слухи о том, что генерал якобы застрелился, его похоронили со всеми воинскими почестями в Новочеркасске. Гроб с телом атамана после его кончины стоял в войсковом соборе, а отпевание совершил местный епископ Гермоген. Все последующие годы в день кончины генерала в храмах Русской Церкви служились панихиды. Таким образом, Церковь признала гибель атамана жертвой во имя Отечества.

