5 февраля 2026 года заместитель председателя Синодального миссионерского отдела по апологетической миссии священник Сергий Фуфаев выступил с научно-апологетическим докладом «Оценка представлений современных исламских апологетов о Пришествии Иисуса Христа: взгляд с точки зрения Священного Писания и Предания Церкви» на V Общецерковном семинаре Сообщества преподавателей и исследователей Священного Писания в Московской духовной академии, сообщает Миссионерское обозрение.

В докладе в свете православного вероучения была проанализирована религиозно-синкретическая идеология, изложенная в книге «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста», написанной в соавторстве имама Магомеда Хийтанаева и генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Было отмечено, что данное учение представляет собой смешение идей ислама и христианства, приведшее к радикальному искажению фундаментальных основ православной веры, то есть к ереси, содержащей в себе три основных положения:

1. Мусульмане и православные христиане верят в единого Бога, при этом подразумевается, что это один и тот же Бог, соответствующий представлениям ислама;

2. Мусульмане и православные христиане верят в одного и того же Иисуса Христа, который есть Божий Посланник;

3. Мусульмане и православные христиане верят, что Иисус Христос во время Своего Второго Пришествия соберёт войско из мусульман и христиан против войска антихриста и победит его. После этого наступит земное благоденствие для верных Богу.

В ходе доклада было отмечено, что в миссионерской и пастырской беседе с людьми, находящимися под влиянием этого заблуждения, необходимо показать радикальную его несовместимость с православной верой.

Первое, о чем нужно сказать, что православные христиане верят в единого Бога-Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, что неприемлемо для ислама. При этом отец Сергий предложил вариант объяснения, показывающего, что абсолютное совершенство Бога предполагает, что в Нем заключена совершенная любовь, которая есть совершенное отношение к Другому и, вместе с тем, совершенное единство. Поэтому истинный Бог в Своем бытии не может являться одиноким Лицом.

Второе, важно показать на примере конкретных мест из Евангелия, что Господь Иисус Христос неоднократно свидетельствует о Себе как о Боге. В рамках библейского языка и некоторых обычаев евреев Он использует очень сильные языковые средства для свидетельства им о Своем Божественном достоинстве.

Далее важно объяснить, что искупительные крестные страдания и смерть Сына Божия по человечеству есть особое проявление любви Бога по отношению к каждому человеку, а также Его совершенства и величия. Крест Христов есть орудие победы над смертью, грехом и диаволом, а также символ открытости Бога для всех, Его объятий, в которые Он призывает всех людей со всех концов земли для того, чтобы соединить их с Собой и вознести от земли на Небо.

Также на основании Священного Писания необходимо показать, что смысл Второго Пришествия Господа Иисуса Христа заключён не в том, чтобы одолеть военным путём войско антихриста и обеспечить верным Богу земное благоденствие, а в том, чтобы воскресить мёртвых, явить правду Божию, совершить Божественный суд над всем человеческим родом и даровать праведникам вечную жизнь в Царстве Христовом, где будет новое небо и новая земля.

