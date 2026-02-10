После захвата в монастыре была выставлена вооруженная охрана, которая «защищает» обитель от её насельниц и прихожан…

Сестры Николаевского Крупицкого монастыря УПЦ, превращенного в «режимный объект», в селе Осич возле Батурина Черниговской области Украины сообщают, что фактически живут в условиях постоянного силового контроля и не могут вернуть себе даже свои личные вещи и святыни, сообщает СПЖ.

Каждый день монахиням приходится ожидать по 20−30 минут, пока охрана получит разрешение впустить их на территорию. Местным жителям запрещено передавать сестрам продукты и помощь.

7 февраля полиция совместно с представителями власти проводила обыски в монастырских погребах, где хранится продовольствие, и повесили на них новые замки. Источники утверждают, что силовики ссылались на поиск оружия и взрывчатки, при этом не предъявляя соответствующих постановлений.

Также отмечается, что работники полиции живут в келиях монахинь, пользуются электроэнергией, оплачивать которую вынуждены сестры, поскольку линия оформлена на игуменью обители.

9 февраля игуменья Дорофея с сестрами приехали в обитель, чтобы забрать свои вещи. У ворот их ожидали местные жители, желавшие попасть в монастырь, однако вход оказался заблокирован тремя вооруженными сотрудниками полиции, которые «охраняют» монастырь от его насельниц и прихожан.

Православные христиане были вынуждены простоять на морозе более полутора часов. Как выяснилось позднее, доступ в обитель был закрыт из-за пребывания на ее территории директора национального заповедника «Гетманская столица» и представителей власти. Игуменья фактически перекрыла выезд из ворот своей машиной, из-за чего директор возмутилась, а мужчина, что ее сопровождал, вызвал полицию.

Прибывший наряд полиции обязал руководство заповедника допустить сестер в монастырь, чтобы забрать свои вещи, и принял от игуменьи заявление о незаконных действиях охраны и директора.

Тем не менее, 10 февраля 2026 года сотрудники государственного музея отказались вернуть личную собственность сестер захваченного монастыря, даже несмотря на наличие соответствующих документов.

Отмечается, что в экспроприированном властями и государственным заповедником монастыре по-прежнему остаётся значительное количество личных богослужебных предметов, принадлежащих насельницам обители.

По информации источников, среди удерживаемых ценностей — икона святителя Николая Чудотворца XVII века. По оценке Национального художественного музея Украины, её ориентировочная стоимость составляет около 100 тысяч долларов США. Также в помещениях, занятых силовиками, находится икона Божией Матери, подаренная игуменье Дорофее, а также мощевик.

Сообщается, что на все указанные предметы у игуменьи имеются подтверждающие документы. Однако при попытке забрать личное имущество её вновь не допустили на территорию собственного монастыря. Власти и руководство музея, как отмечается, не намерены добровольно возвращать изъятые святыни.

