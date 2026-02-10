Император Петр I родился 30 мая 1672 г. от второго брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной. 27 апреля 1682 г. после смерти Царя Феодора Иоанновича провозглашен Царем, но после стрелецкого бунта в мае вторым Царем стал его сводный брат Иоанн при регентстве сводной сестры Софьи. 25 июня 1682 г. оба брата были венчаны на царство. С 1689 г. начал править самостоятельно (Царь Иоанн оставался соправителем Петра до своей кончины в 1696 г.). 22 октября 1721 г. провозглашен Сенатом Императором Всероссийским и стал прозываться Великим.

Реформы Петра Великого оценивались в прошлом и оцениваются до сих пор неоднозначно. Безусловно приветствуются военные реформы Государя, особенно создание военно-морского флота (в 1696 г. перед походом на Азов Государь заложил на верфях в Воронеже первые русские корабли), которые позволили России решить важнейшую геополитическую задачу — выйти к Балтийскому морю. Столь же однозначное одобрение вызывают хозяйственные реформы великого преобразователя: создание мануфактур, металлургических и горных заводов, поощрение торговли путем меркантилистских мер. В целом положительную оценку вызывают и реформы государственного управления. Петр учредил Правительствующий Сенат (1711), высший орган власти «на случай отлучек Наших»; создал отраслевые органы управления — коллегии; разделил страну на 50 губерний (1719); учредил государственные институты контроля и политического сыска; основал новую столицу — Санкт-Петербург (1703). Государь внедрил уникальный документ — «Табель о рангах» (1722, просуществовал с некоторыми изменениями вплоть до 1917 г.), который упорядочил вопросы государственной и военной службы. С именем первого Российского Императора связаны многие нововведения в области культуры и быта: учреждена Академия наук (1724); открыты многие учебные заведения; создана гражданская азбука; введены арабские цифры; учреждались типографии; появилась первая российская газета; регулярно начали проводиться переписи податного населения — ревизии; появилась традиция начинать год с 1-го января.

Особенной критике подвергались три реформы Петра: церковная, престолонаследия и бытовые новшества. После смерти в 1700 г. Патриарха Адриана Царь не назначил выборов нового предстоятеля Церкви, а в 1721 г. и вовсе учредил государственный орган управления Церковью — Святейший Синод, состоявший из архиереев, но руководимый мирянином (обер-прокурором) и подвластный монарху. В целом церковная политика вызывала протесты (и не только старообрядцев, считавших и вовсе Царя антихристом): закрытие монастырей, присвоение церковного имущества, глумление над церковными обрядами и обычаями. В 1722 г. Государь издал закон о престолонаследии, согласно которому самодержец сам мог назначить себе преемника. Этот закон внес смуту в важнейший вопрос преемственности государственной власти, спровоцировал череду государственных переворотов в XVIII столетии и был отменен Императором Павлом Петровичем в 1797 г. Народные протесты вызывали некоторые новшества Петра: бритье бород всем подданным, кроме крестьян и священства; требование к придворным одеваться на немецкий или французский манер; курение трубок.

Однако одно очевидно: сам Петр Великий был человеком верующим, о чем есть много свидетельств, и он любил Россию («а о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога — была бы жива Россия»). Но верно и то, что начиная с его царствования «Великая Россия заслоняет Святую Русь», как выразился архимандрит Константин (Зайцев).

В возрасте шестнадцати лет Петра женили на Евдокии Лопухиной, от брака с которой родился сын Алексей, наследник престола. В 1718 г. его заставили отречься от права на престол, судили, обвинив в заговоре против Государя, признали виновным, он умер в заточении (или убит). В 1712 г. Петр объявил о своем разводе и венчался с Екатериной (до православного крещения Марта Скавронская), с которой жил с 1703 г. В этом браке родилось 8 детей, но, кроме Анны и Елизаветы, все они умерли в младенчестве. В 1724 г. Царь короновал свою супругу как Императрицу. Государь скончался после сильной простуды, перед смертью он причастился, но не успел распорядиться о судьбе государства. На трон взошла его жена Екатерина I.

Федор Михайлович Достоевский родился 30 октября 1821 г. в семье врача московской Марьинской больницы для бедных, здесь прошли детские годы. В 1828 г. отец Достоевского получил потомственное дворянство, в 1831 г. приобрел поместье в Каширском уезде Тульской губернии. Мать умерла в 1837 г., отец убит крепостными крестьянами в 1839 г. В 1837 г. Достоевский переехал в Петербург и поступил в Военно-инженерное училище, окончив которое в 1843 г., поступил в чертежную инженерного департамента. В 1844 г. вышел в отставку и занялся литературной деятельностью, в 1846−48 гг. опубликованы первые повести. В 1849 г. арестован по делу петрашевцев и приговорен к смертной казни, замененной каторгой. В 1850−54 гг. отбывал заключение в Омской каторжной тюрьме, затем зачислен рядовым в сибирский линейный полк в Семипалатинске. С 1859 г. жил в Твери, затем в Петербурге под негласным надзором полиции. Годы заключения абсолютно перевернули его взгляд на мир. Он возобновил литературную деятельность — романы «Униженные и оскорбленные» (1861) и «Записки из мертвого дома» (1861−62). Издавал совместно с братом журналы «Время» (1861−63) и «Эпоха» (1864−65), в которых пропагандировал идеологию почвенничества, близкую славянофильству. В это время Достоевский открывает для себя Запад и проникается ненавистью к нему. С 1873 г. он начал выпускать «Дневник писателя» (выходил в 1876−77 гг. и в 1880−81 гг.) — уникальный журнал одного автора, в котором изложил свое философское и политическое кредо. В «Дневнике» Достоевский предстает как яркий и самобытный национальный мыслитель право-консервативного направления, идейный предшественник русских монархистов начала ХХ в. Многие его идеи до сих пор не потеряли актуальности.

Настоящее признание пришло к Достоевскому после публикации романов «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1871−72) и «Подросток» (1875). В 1878 г. Император Александр II пригласил к себе писателя, чтобы представить его своей семье. В последние годы жизни Достоевский создает свое самое главное произведение — роман «Братья Карамазовы» (1879−80). Настоящим триумфом писателя стала его знаменитая речь о Пушкине, которую он произнес за полгода до смерти 8 июня 1880 г. в Москве в публичном заседании Общества любителей российской словесности, посвященном открытию памятника А.С.Пушкину. Несмотря на ту известность, которую Достоевский получил в конце своей жизни, всемирная слава пришла к нему после смерти. Он умер в Петербурге, похороны его стали поистине национальным трауром.

Русская линия