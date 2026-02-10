3 февраля 2026 года в Сретенской духовной академии в Москве прошла Пятая сектоведческая научно-богословская всероссийская конференция с международным участием «Славянское язычество и русское неоязычество», организованная Научным центром патрологических исследований кафедры богословия СДА, комиссией по церковной реабилитации лиц, отпавших от Православия, при Епархиальном совете Москвы и Миссионерским отделом Московской (городской) епархии. Это уже вторая конференция в СДА, посвященная неоязыческой тематике (первая состоялась 27 ноября 2023 года), сообщает Патриархия.Ru.

На конференции с докладами выступили 17 исследователей: ученые, преподаватели, аспиранты и магистранты духовных школ Русской Православной Церкви и светских вузов, представлявших различные епархии и регионы России, а также докладчик из Греции. Конференция проходила в очно-дистанционном формате.

Модераторами отделений конференции выступили кандидат богословия, доцент Сретенской духовной академии, заместитель председателя комиссии по реабилитации лиц, отпавших от Православия, при Епархиальном совете Москвы, член Миссионерского отдела Московской (городской) епархии Р. Конь, и старший преподаватель Сретенской духовной академии, Перервинской духовной семинарии, член комиссии по церковной реабилитации лиц, отпавших от Православия, при Епархиальном совете Москвы, член Миссионерского отдела Московской (городской) епархии А. Солодков.

Конференция состояла из пленарного заседания и двух отделений. Пленарное заседание открылось молитвой, после которой с приветственным словом к участникам конференции от имени ректора Сретенской духовной академии, наместника Сретенского ставропигиального мужского монастыря Москвы кандидата богословия игумена Иоанна (Лудищева) обратился проректор по воспитательной работе СДА иеромонах Зосима (Мельник).

Работа пленарного заседания началась с доклада доктора философских наук, главного научного сотрудника Центра религиоведческих и этнополитических исследований ЛГУ им. А.С. Пушкина, руководителя научно-исследовательской лаборатории этнорелигиозных исследований нижегородского Института управления филиала РАНХиГС Р. Шиженского «Русское язычество в СВО: традиции и инновации». Затем были представлены доклады доктора исторических наук, профессора кафедры истории НИЯУ МИФИ С. Алексеева, — «Степень аутентичности средневековых источников о славянском язычестве»; кандидата философских наук, доцента Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) А. Гайдукова — «Методологические подходы к изучению нового язычества: проблемы и перспективы»; кандидата богословия, доцента, проректора по научно-богословской работе Саратовской духовной семинарии протоиерея Димитрия Полохова — «Этнорелигиозная проблематика и славянское неоязычество».

Первое отделение конференции открылось презентацией книг Р. Шиженского «Третья сила: русские язычники в СВО», «Язычество с современной России: опыт меж-дисциплинарного исследования» и сборника статей «Неоязычники в русских пределах». Далее доклады представили: кандидат богословия доцент Сретенской духовной академии протоиерей Олег Корытко — «Сила святости и святость силы: К вопросу об этнокультурных источниках современных духовных практик»; Р. Конь — «Тематика рода и патриотизма в Православии и родноверии»; кандидат исторических наук, доцент кафедры «Менеджмент, информатика и общегуманитарные науки» Финансового университета при Правительстве РФ (Пензенский филиал) А. Лушников, — «Верховный бог восточнославянского язычества — важная часть современной мифологии неоязыческой и научной среды»; кандидат исторических наук, преподаватель-ассистент кафедры истории, теории и практики социальных коммуникаций Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) Н. Кутявин — «Жертвенное насилие в религиозной и исторической публицистике русских неоязычников: опыты апологии и критики».

Второе отделение конференции началось с доклада кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории, социологии и политологии Омского государственного педагогического университета, доцента кафедры библейских, богословских и церковно-исторических дисциплин Омской духовной семинарии В. Яшина — «Неоязыческий синкретизм в религиозном пространстве России в первой четверти XXI в. (на примере движения „Ата Жолы“ / „Путь предков“)». Затем доклады представили: аспирант кафедры истории религии и теологии Российского государственного педагогиче-ского университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) Ф. Бабенко — «Неоязычество как сектантская форма секуляризма»; А. Солодков — «Проблематика церковной реабилитации отпавших от Православия в неоязычество»; ведущий сотрудник Душепопечительского православного центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского монах Иоанн (Адливанкин) — «Канонический и пастырский подход к присоединению отпавших в язычество и сатанизм и к крещению бывших язычников и сатанистов»; кандидат богословия (Пензенская епархия) диакон Сергей Исайчев — «Неоязыческие концепции в славянской педагогике А.В. Хуторского и их критика»; докторант кафедры русской филологии и славяноведения философского факультета Афинского национального университета имени Каподистрии (Греция) Стилианос Капатос — «Евангелие от русских волхвов Дмитрия Логинова и славянское неоязычество: философский и бого-словский анализ» (дистанционно); ответственный за миссионерское служение храма Троицы Живоначальной при бывшем приюте Бахрушиных (г. Москва), помощник ответственного комиссии по церковной реабилитации в Северо-Восточном викариатстве г. Москвы, помощник ответственного за противосектантскую деятельность миссионерского отдела Московской (городской) епархии в Северо-Восточном викариатстве, магистр теологии чтец А. Тумин — «Народно-бытовое язычество: определение, виды, классификация, среда возникновения, проблематика, критика»; магистрант Московской духовной академии иеродиакон Герман (Бурлаков) — «Методологические проблемы неоязыческой реконструкции на примере антропологических представлений Богумила Гасанова»; магистрант Московской духовной академии диакон Даниил Якушев — «Концепция Всебога в учении Д.А. Гасанова (волхва Богумила): парадоксы теологии и практики».

В заключение конференции ее организатор доцент Р. Конь от имени всех участников выразил благодарность игумену Иоанну (Лудищеву) за поддержку в организации и проведении форума, а также поблагодарил и.о. обязанности проректора СДА по научно-богословской и по учебной работе иеромонаха Иринея (Пиковского) и помощника проректора по учебной работе иеродиакона Тихона (Кусова) за помощь в организации конференции, диакона Александра Громоткова и студентов академии за помощь в ее проведении.

Развернутый отчет о работе конференции опубликован на сайте Сретенской духовной академии.

Русская линия