9 февраля 2026 года, в канун 145-й годовщины со дня кончины Федора Михайловича Достоевского (1821−1881), у могилы великого писателя на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры иеромонах Димитрий (Самойлов) в сослужении братии совершил поминальную литию, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской епархии.

За богослужением молились ректор РХГА имени Ф.М. Достоевского Дмитрий Богатырев, студенты, прихожане Лавры, почитатели таланта писателя, сотрудники мемориального музея Ф.М. Достоевского. На могилу писателя были возложены цветы и венки.

Отец Димитрий напомнил собравшимся, что преподобный Иустин (Попович) и некоторые другие исследователи творчества Достоевского называли его «апостолом современности». Он был глубоко верующим человеком, и его христианское мировоззрение нашло выражение в его творчестве.

Священнослужитель напомнил свидетельство вдовы писателя — Анны Григорьевны, которая в своё время рассказывала, что к ней обратилась братия Александро-Невской лавры, сообщив, что почтёт за честь, если прах Достоевского, ревностно стоявшего за православную веру, будет покоиться в стенах монастыря.

Достоевский скончался на 60-м году жизни 28 января (10 февраля) 1881 года, в день памяти прп. Ефрема Сирина. Его отпели в Святодуховской церкви Александро-Невской лавры и похоронили на Тихвинском кладбище монастыря. Пришедшие проститься с писателем люди были столь многочисленны, что некоторые из них «взбирались на памятники, сидели на деревьях, цеплялись за решетки».

