Русская линия
Сводка новостей от 10 февраля 2026

В Санкт-Петербурге помянули великого русского писателя Ф.М. Достоевского
Накануне 145-й годовщины со дня кончины писателя на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры была отслужена лития…

В Санкт-Петербурге помянули великого русского писателя Ф.М. Достоевского9 февраля 2026 года, в канун 145-й годовщины со дня кончины Федора Михайловича Достоевского (1821−1881), у могилы великого писателя на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры иеромонах Димитрий (Самойлов) в сослужении братии совершил поминальную литию, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской епархии.

За богослужением молились ректор РХГА имени Ф.М. Достоевского Дмитрий Богатырев, студенты, прихожане Лавры, почитатели таланта писателя, сотрудники мемориального музея Ф.М. Достоевского. На могилу писателя были возложены цветы и венки.

Отец Димитрий напомнил собравшимся, что преподобный Иустин (Попович) и некоторые другие исследователи творчества Достоевского называли его «апостолом современности». Он был глубоко верующим человеком, и его христианское мировоззрение нашло выражение в его творчестве.

Священнослужитель напомнил свидетельство вдовы писателя — Анны Григорьевны, которая в своё время рассказывала, что к ней обратилась братия Александро-Невской лавры, сообщив, что почтёт за честь, если прах Достоевского, ревностно стоявшего за православную веру, будет покоиться в стенах монастыря.

Достоевский скончался на 60-м году жизни 28 января (10 февраля) 1881 года, в день памяти прп. Ефрема Сирина. Его отпели в Святодуховской церкви Александро-Невской лавры и похоронили на Тихвинском кладбище монастыря. Пришедшие проститься с писателем люди были столь многочисленны, что некоторые из них «взбирались на памятники, сидели на деревьях, цеплялись за решетки».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Санкт-Петербурге помянули великого русского писателя Ф.М. Достоевского
Накануне 145-й годовщины со дня кончины писателя на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры была отслужена лития...

Украинские власти отказываются вернуть монахиням захваченного Крупицкого монастыря их личные вещи и святыни
После захвата в монастыре была выставлена вооруженная охрана, которая «защищает» обитель от её насельниц и прихожан...

В Сретенской духовной академии в Москве прошла сектоведческая конференция «Славянское язычество и русское неоязычество»
На распространение неоязычества среди российских военных на фоне военных действий на Украине ранее обращал внимание Святейший Патриарх Кирилл...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Императора Петра Великого и писателя Ф.М.Достоевского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика