Священник был убит в результате обстрела украинской армией похоронной процессии в селе Скельки…

Вооружённые силы Украины атаковали похоронную процессию в селе Скельки Запорожской области и убили клирика Бердянской епархии, настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы города Днепрорудное Запорожской области протоиерея Сергия Кляхина, который прибыл в село на отпевание, сообщает Патриархия.Ru.

Ещё шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести. Как отметил в своём Телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Во время прощания с усопшим, во дворе частного домовладения, был совершен обстрел, — добавил Е. Балицкий. — В результате пострадали шесть человек, и, к сожалению, погиб один человек — протоиерей Сергий, настоятель Днепрорудненского храма».

Губернатор Запорожской области выразил соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что «всю свою жизнь отец Сергий посвятил служению и заботе о людях».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил свои соболезнования епископу Бердянскому и Приморскому Петру:

«С глубокой скорбью воспринял печальное известие о трагической гибели протоиерея Сергия Кляхина и ранении мирных граждан, что стало результатом ракетного удара, нанесенного ВСУ по селу Скельки Запорожской области.

Цинизм совершителей этого тяжкого греха и настоящего военного преступления обнаруживается самим фактом того, что обстрелу подверглась похоронная процессия, провожавшая в последний путь усопшего христианина.

Выражая Вам свое сочувствие, дорогой владыка, прошу передать слова утешения и поддержки родным и близким погибшего при исполнении священнического долга клирика, а также всем, кто сейчас проходит лечение в медицинских учреждениях. Призываю Вас вместе с духовенством Бердянской епархии оказать всю возможную духовную помощь тем, кого коснулась беда.

Возношу молитвы Всемилостивому Господу об упокоении протоиерея Сергия во обителях небесных, скорейшем исцелении пострадавших и утешении скорбящих".

