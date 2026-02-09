Русская линия
Сводка новостей от 9 февраля 2026

Патриарший экзархат Африки передал продукты питания голодающим семьям в Малави
В рамках благотворительной акции Русской Православной Церкви помощь получат 2700 малавийских семей…

Патриарший экзархат Африки передал продукты питания голодающим семьям в Малави7 февраля 2026 года Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин посетил приходы первоверховных апостолов Петра и Павла в с. Маканде (округ Чирадзулу) и приход преподобного Макария Великого в с. Ликулези (округ Фаломбе) в Малави, сообщает Патриарший экзархат Африки.

Архиерея сопровождали председатель Миссионерского отдела Московской (городской) епархии иерей Дионисий Гришков и благочинный приходов в Малави иерей Иоаким Бакали.

Митрополит Константин обратился к верующим с архипастырским словом и раздал всем иконки.

На Петропавловском приходе владыка отслужил заупокойную литию на могиле настоятеля прихода иерея Ермолая Мвананчо, почившего в мае прошлого года.

На приходе преподобного Макария Великого состоялось открытие скважины для питьевой воды, пробуренной при поддержке Русской Православной Церкви.

Общинам обоих приходов митрополит Константин передал продукты питания в рамках масштабной гуманитарной акции, проводимой совместно с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению. Необходимая сумма собрана на платформе «Поможем» на сайте mirom.help.

Также в этот день иерей Дионисий Гришков передал помощь на приходах преподобного Иоанна Лествичника в с. Мигови и преподобного Василия Великого в с. Намасоко.

За этот день продуктовые наборы были розданы 360 семьям. Всего в рамках акции помощь получат 2700 малавийских семей.

Вечером митрополит Константин встретился с настоятелем прихода Живоначальной Троицы в столице Мозамбика г. Мапуту иереем Христосом Ситое. В беседе принимал участие председатель Миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов.

