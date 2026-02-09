Переговоры властей Египта и Греции до сих пор не привели к какому-либо решению вопроса о праве собственности обители на свои земли…

Вопрос о статусе и будущем исторического монастыря Святой Екатерины, расположенного у подножия горы Моисея на Синае, остается нерешенным. Задержка с официальным признанием нового архиепископа Синайского Симеона и планы Египта по развитию масштабного туристического проекта в регионе вызывают серьезные опасения властей Греции и являются предметом активных переговоров между Каиром и Афинами, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Orthodoxia News Agency.

Монастырь Святой Екатерины, основанный в VI веке, является одним из древнейших действующих христианских обителей в мире и обладает особым автономным статусом. Для сохранения его исторических привилегий, имущественных прав и самостоятельности критически важно официальное признание настоятеля Египетским государством.

Как отмечает Orthodoxia News Agency, ссылаясь на источники в МИД Греции, Афины и Каир продолжают консультации, сохраняя «сдержанный оптимизм» относительно мирного урегулирования. Однако окончательное решение во многом зависит и от единства монашеской братии, которая пережила внутренний кризис летом прошлого года.

Дополнительную обеспокоенность вызывает недавнее сообщение французской газеты Libération о планах масштабного туристического проекта в районе горы Моисея. Развитие инфраструктуры и значительное увеличение туристического потока могут затронуть традиционный образ жизни бедуинов и подорвать автономию монастыря, где, согласно библейской традиции, находится место Неопалимой купины.

Новый архиепископ Синайский Симеон в интервью изданию To Vima подчеркнул, что монастырь с пониманием относится к экономическим интересам Египта и значению туризма для страны. Вместе с тем, он акцентировал внимание на необходимости того, чтобы развитие региона не угрожало самому существованию монашеской жизни. Архиепископ выразил надежду на дипломатические переговоры и ожидаемое «обновление привилегий» обители после издания президентского указа, а не на судебные разбирательства.

Ранее суд в Исмаилии вынес решение, которое поставило под сомнение имущественные права монастыря. Обитель обжаловала это решение в высшей судебной инстанции Египта, однако, как подчеркивают представители монастыря, приоритет отдается именно дипломатическому и политическому урегулированию вопроса.

Учитывая, что монастырь Святой Екатерины включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, текущая ситуация приобретает международное значение. Эксперты сходятся во мнении, что ключевой задачей в ближайшие месяцы станет поиск баланса между государственной политикой, экономическим развитием региона и сохранением уникального духовного и культурного наследия Синая.

