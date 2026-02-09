Православные христиане на Украине, несмотря на давление властей, в большинстве своем сохраняют верность Русской Православной Церкви. Об этом заявил Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в ходе передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», сообщает РИА Новости.

«На Украине в настоящее время православные христиане испытывают трудные времена. И это действительно времена очищения. Мы видим, что среди православных христиан есть те, кто проявляет слабость, есть те, кто уходят из Церкви в различные раскольнические структуры. Но мы видим, что всё-таки в большинстве своём православные христиане в Малороссии, наши единокровные и единоверные братья, сохраняют верность своим традициям, верность Русской Православной Церкви», — сказал владыка Григорий.

Управляющий делами Русской Православной Церкви выразил уверенность, что в этой верности своей Церкви и есть залог спасения для верующих на Украине. «Господь не оставит своих чад и дарует победу русской православной цивилизации», — выразил надежду архиерей.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую Православную Церковь. Ссылаясь на её связь с Русской Православной Церковью, режим Зеленского принял решение о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия»: обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности». В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.

