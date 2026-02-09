Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов отреагировал на трагедию в Санкт-Петербурге, где педофил украл и убил 9-летнего мальчика из многодетной семьи, и призвал российские власти и, в частности, уполномоченную по правам ребенка в городе на Неве Анну Митянину не оказывать давление на оказавшуюся в тяжёлом положении семью, а оказать ей всяческую поддержку, сообщает РИА Новости.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения 9-летнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребёнка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве мальчика. Бабушка ребенка рассказала, что он рос в семье, где ещё шестеро детей в возрасте от полугода до 12 лет. По её словам, семья испытывала финансовые сложности в связи с большим количеством детей, но старалась обеспечить их всем необходимым. Позже уполномоченная по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина сообщила, что родителей убитого ребенка могут ограничить в родительских правах на других детей, если они не предпримут меры по нормализации ситуации в семье, которая находится «в социально опасном положении».

«Призываем все ответственные службы и органы власти объективно и беспристрастно разобраться в трагической ситуации, сложившейся вокруг многодетной семьи, потерявшей девятилетнего сына. Главной задачей сейчас должно быть прекращение какой-либо травли семьи в информационном пространстве и оказание ей всесторонней поддержки в переживании утраты», — отреагировал на эти заявления отец Федор Лукьянов.

По словам священника, важно выяснить, почему ранее этой семье, находящейся в трудном материальном положении, не была в полной мере оказана предусмотренная законом профилактическая и социальная помощь. «Нельзя допустить, чтобы сейчас, пытаясь скрыть пробелы в собственной работе, чиновники перекладывали всю ответственность исключительно на плечи родителей, которые и без того переживают невыносимое горе. Порядок действий должен быть обратным: сначала — помощь и защита семьи, а затем — тщательный анализ причин произошедшего», — призвал руководитель Патриаршей комиссии.

Кроме того, он отметил, что этот случай вновь «обнажает две ключевые системные проблемы». «Во-первых, это несовершенство семейного законодательства и социальной политики. Преобладающий „адресный“ подход и отсутствие реальных масштабных мер поддержки систематически приводят многодетные семьи за черту бедности. Рождение каждого следующего ребёнка зачастую не укрепляет, а резко ухудшает финансовое положение семьи, создавая непреодолимые жилищные и экономические трудности. В этом вина не родителей, а неработающей системы, которая должна быть изменена», — подчеркнул священник.

Во-вторых, продолжил он, трагедия в очередной раз указывает на «недопустимое промедление в ужесточении наказаний за преступления против детей и создании необходимых защитных механизмов, таких как реестр педофилов». «Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства готова содействовать в оказании необходимой помощи пострадавшей семье и призывает сосредоточить усилия на исправлении системных недостатков, а не на поиске виновных среди тех, кто и так оказался в самой тяжёлой ситуации», — заключил отец Федор.

Русская линия