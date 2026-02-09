Митрополит Черкасский Феодосий: «Обвинительный приговор в наших условиях — это в каком-то смысле удостоверение, что ты честный человек»

7 февраля 2026 года, в день почитания иконы Пресвятой Богородицы «Дубенская» («Красногорская»), митрополит Черкасский и Каневский Феодосий совершил Божественную Литургию в Свято-Покровском Красногорском женском монастыре, после которой сообщил своей пастве, что, несмотря на надуманный характер заведённого против него уголовного дела, 6 февраля 2026 года Приднепровский районный суд Черкасс признал его виновным «в разжигании межрелигиозной вражды».

Это вердикт по одному из четырёх судебных процессов против архиерея, которого целенаправленно преследует режим Зеленского, сообщает портал Raskolam.net. Упомянутое уголовное преследование в отношении иерарха УПЦ было инициировано Службой безопасности Украины на основании его проповеди, произнесенной в феврале 2024 года.

Обращаясь к верующим, митрополит Феодосий назвал данное дело «заказным, шитым белыми нитками». Тем не менее, он выразил благодарность Богу за приговор, поскольку удостоился пострадать за гонимую Церковь Христову.

«Обвинительный приговор в наших условиях — это в каком-то смысле удостоверение, что ты честный человек. <…> В том, что сейчас творится, есть две стороны, как две стороны медали. С одной стороны — это очевидное зло, гонение на Церковь, уничтожение собственного народа. А с другой стороны, вот это зло приносит колоссальную пользу как всей нашей Церкви, так и каждой христианской душе в отдельности», — заявил владыка.

По словам архипастыря, эта польза — такого масштаба, которого верующие не смогли бы достичь «ни длительными постами, ни молитвами, ни всенощными бдениями». «Господь нам посылает возможность совершенствоваться, как никогда. Мы должны ценить это время, а когда-то обязательно будем за него Бога благодарить».

«Это время закончится, оно не будет всегда. И вот когда мы вновь выйдем на спокойный, мирный путь церковной и общественной жизни — это обязательно будет — вот это время, которое сейчас, мы будем вспоминать с большой благодарностью», — сказал митрополит Феодосий.

В завершение архиерей подчеркнул, что его защита будет активно обжаловать решение суда во всех доступных судебных инстанциях, включая апелляционный и Верховный суды Украины, а также, при необходимости, в Европейском суде по правам человека.

Русская линия