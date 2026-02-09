Иван Сергеевич Аксаков родился 26 сентября 1823 г. в семье известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Образование получил в элитном Императорском Училище правоведения, которое закончил в 1842 г. На государственной службе пробыл недолго, в 1851 г. вышел в отставку и занялся литературным трудом. Однако уже первый неудачный проект предопределил всю его литературную судьбу. В 1852 г. Аксаков выступил редактором славянофильского «Московского сборника», в котором цензура обнаружила «неприличные насмешки» над обществом, и в 1853 г. сборник был запрещен. В дальнейшем он был издателем-редактором газет «Парус» (1859), «День» (1861−65), «Москва», «Москвич» (обе 1867−68), «Русь» (1880−86), столь часто преследовавшихся цензурой и закрывавшихся, что Аксакова шутливо называли «страстотерпцем цензуры всех эпох и направлений».

Во время Крымской войны Аксаков вступил в Серпуховскую дружину в составе московского ополчения, дошел до Бессарабии, но в боях не участвовал. В конце 50-х гг. сблизился с московским купечеством, в 1869 г. стал одним из инициаторов создания Московского купеческого общества взаимного кредита (с 1878 г. председатель совета его правления). В 1872−74 гг. председатель Общества любителей российской словесности. Зять (с 1866 г.) и почитатель Ф.И. Тютчева, автор биографического очерка о нем. Жена Аксакова, Анна Федоровна (1829−1889), мемуаристка, фрейлина Великой княгини Марии Александровны и гувернантка детей Императора Александра II, слыла «неумолимой громовержицей» (И.С. Тургенев) московских салонов.

Сам Аксаков, человек мягкий в общении, был непримиримым врагом либерализма, заявляя: «Нет русского либерального направления, может быть только истинное и ложное, здоровое и вредное, направление русское и антирусское»; «либерализм — это пена взбаламученной мысли».

В 1858−78 гг. возглавлял Московский Славянский комитет. Пик его популярности пришелся на время Русско-турецкой войны 1877−78 гг. К пламенным речам Аксакова, выражавшим настроения патриотической части русского общества, прислушивались в России и на Западе. Он выступал за освобождение славян от турецкого ига, организовал мощную кампанию в поддержку южных славян. Его популярность в славянских странах была так велика, что его выдвигали даже кандидатом на болгарский престол. Недовольный результатами Берлинского конгресса, предательской тактикой европейских государств и уступками русской дипломатии, Аксаков 22 июня 1878 г. на заседании Славянского комитета произнес ставшую знаменитой речь. «Ты ли это Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побежденную? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница, каешься в святых, поднятых тобою трудах, молишь простить твои победы?» — восклицал Аксаков. За эту горькую речь, вызвавшую дипломатический скандал, Аксаков был выслан из Москвы, а Славянский комитет закрыт. Оказавшись не у дел, Аксаков с 1880 г. возобновил свою журналистскую деятельность и стал издавать газету «Русь».

В 1882 г. через графа Н.П.Игнатьева пытался осуществить старый славянофильский замысел — созыв Земского Собора, однако этой затее помешал К.П.Победоносцев. Скончался И.С.Аксаков 27 января 1886 года.

27 января 1904 года, произошел героический бой броненосного крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой контр-адмирала Уриу близ Чемульпо (Инчхон). «Варяг» (командир — капитан 1 ранга В.Ф.Руднев) и «Кореец» (командир — капитан 2 ранга Беляев) с 1903 г. находились на территории Кореи в распоряжении русского посланника и в день нападения на корабли японской эскадры еще не знали о разрыве дипломатических отношений с Японией и начале войны. На совещании офицеров русского крейсера единодушно было решено выйти в море и, ведя бой с превосходящим противником, стремиться прорваться. В случае же если это не удастся, то взорвать крейсер, дабы он не попал в руки врага. Такое же решение было принято и на «Корейце». Под звуки оркестра «Варяг» и «Кореец» снялись с якоря и двинулись на встречу врагу. Бой русских моряков с 6 японскими крейсерами и 8 миноносцами продолжался около часа. Израсходовав все снаряды, потеряв половину своей артиллерии, четверть личного состава (был ранен и контужен командир крейсера Руднев), и, получив пять пробоин «Варяг» и «Кореец», не сумев прорваться вернулись обратно в бухту. Японцы в результате героического сопротивления русских моряков потеряли один миноносец, три крейсера получили повреждения. Чтобы не оставлять корабли врагу, русские моряки взорвали «Корейца» и потопили «Варяг».

27 января 1906 г. в Петербурге террористами была взорвана харчевня «Тверь» в Прогонном переулке за Невской заставой. Харчевня была излюбленным местом сбора рабочих-монархистов Семянниковского (Невского) завода. Вечером, когда в харчевне было многолюдно, были брошены две бомбы. На месте были убиты 40-летний Василий Никифорович Королев и 18-летний Алексей Васильевич Барабанов. Одиннадцать человек получили серьезные ранения: Николай Филиппов 24 лет, Василий Смирнов 23 лет, Кузьма Петров 19 лет, Осип Половков 21 года, Александр Белоухов 18 лет, Прокопий Харитонов 18 лет, Марк Пастов 33 лет, Иван Комаров 27 лет, Михаил Иринеев 29 лет, Алексей Поляков 29 лет и Василий Петров 27 лет. Шестеро из них были ранены тяжело, много было легкораненых. Убитый Василий Королев и шестеро раненых во время теракта рабочих были членами Союза Русского Народа. Современники обращали внимание на особенный смысл теракта. Редактор крупнейшей монархической газеты «Русское знамя», присяжный поверенный П.Ф.Булацель отмечал, что день 27 января «останется памятен в истории русского государства. До сих пор шайка негодяев, науськивавшая из-за угла убийц против министров, честно служивших Царю и Родине, уверяла, что революционеры ведут борьбу только против правительства. Теперь ясно, что война объявлена всему русскому народу. Русская кровь пролилась. Вызов русскому народу брошен».

