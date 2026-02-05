Русская линия
Сводка новостей от 5 февраля 2026

Власти Молдавии во главе с Маей Санду активно борются с Православной Церковью Молдовы
Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил молдавских чиновник в содействии захвату молдавских храмов «Бессарабской митрополией»…

Игорь ДодонВласти Молдавии оказывают поддержку «Бессарабской митрополии» Румынского Патриархата, которая обманным путём захватить храмы Кишинёвской митрополии Московского Патриархата, заявил экс-президент, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон, сообщает РИА Новости.

«Партия „Действие и солидарность“ содействует Бессарабской митрополии, подчиняющейся правительству Румынии и финансируемой им, в захвате церквей Молдавской митрополии и передаче их священникам, присягнувшим на верность Румынии. Призываем власти уважать права граждан. Руки прочь от Молдавской митрополии и её церквей», — заявил Додон на брифинге.

Он напомнил, что в селе Деренеу Каларашского района священник вместе с семьей забаррикадировался и уже несколько дней находится в местной церкви, чтобы защитить её от захвата Бессарабской митрополией. Полиция заблокировала двери и не пускает никого внутрь. Молдавский политик утверждает, что попытка захвата этой церкви происходит при прямом содействии руководства страны.

«Происходящее в Деренеу — часть целенаправленной кампании, запущенной руководством страны против Молдавской митрополии. Мы выражаем полную поддержку жителям Деренеу, которые на баррикадах защищают своё право на веру — в прямом смысле. Сделаем всё возможное, чтобы им помочь», — подчеркнул Додон.

Православная Церковь Молдовы — самоуправляемая часть Русской Православной Церкви — объединяет около 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Она разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынского Патриархата, объединяющая 291 приход и около 10−20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской Православной Церковью.

20 лет без отца Иоанна (Крестьянкина)
В Псково-Печерском монастыре при большом стечении богомольцев прошли заупокойные богослужения по всероссийскому старцу...

Государственный суд Эстонии вынесет решение по делу о судьбе ЭПХЦ в марте 2026 года
Эстонская Православная Христианская Церковь призвала верующих не оставлять своих молитв о защите Церкви...

Имя архонта Константинопольского Патриархата Джона Кациматидиса оказалось в «чёрной книге» педофила и людоеда Эпштейна
После публикации скандальных документов в греко-американском сообществе США обратили внимание на подозрительное и недостойное поведение Кациматидиса, который в 90-е подвозил Эпштейна во Флориду на своём личном самолёте...

Образован новый Совет при Президенте России по взаимодействию с религиозными объединениями
Прежний орган, отвечавший за взаимодействие государства с Церковью, был упразднён...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти выдающегося русского мыслителя и писателя В.В.Розанова...

