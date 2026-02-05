Власти Молдавии оказывают поддержку «Бессарабской митрополии» Румынского Патриархата, которая обманным путём захватить храмы Кишинёвской митрополии Московского Патриархата, заявил экс-президент, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон, сообщает РИА Новости.

«Партия „Действие и солидарность“ содействует Бессарабской митрополии, подчиняющейся правительству Румынии и финансируемой им, в захвате церквей Молдавской митрополии и передаче их священникам, присягнувшим на верность Румынии. Призываем власти уважать права граждан. Руки прочь от Молдавской митрополии и её церквей», — заявил Додон на брифинге.

Он напомнил, что в селе Деренеу Каларашского района священник вместе с семьей забаррикадировался и уже несколько дней находится в местной церкви, чтобы защитить её от захвата Бессарабской митрополией. Полиция заблокировала двери и не пускает никого внутрь. Молдавский политик утверждает, что попытка захвата этой церкви происходит при прямом содействии руководства страны.

«Происходящее в Деренеу — часть целенаправленной кампании, запущенной руководством страны против Молдавской митрополии. Мы выражаем полную поддержку жителям Деренеу, которые на баррикадах защищают своё право на веру — в прямом смысле. Сделаем всё возможное, чтобы им помочь», — подчеркнул Додон.

Православная Церковь Молдовы — самоуправляемая часть Русской Православной Церкви — объединяет около 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Она разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынского Патриархата, объединяющая 291 приход и около 10−20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской Православной Церковью.

Русская линия