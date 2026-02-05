Василий Васильевич Розанов родился в городе Ветлуге Костромской губернии в многодетной семье уездного чиновника, дед Розанова был священником. В отрочестве остался круглым сиротой, жил в семье старшего брата. Образование получил на историко-филологическом факультете Московского университета, который окончил с отличием в 1882 г. со степенью кандидата. По окончании университета преподавал историю и географию в гимназиях и прогимназиях Брянска, Ельца и Белого. С 1889 г. публикуется в консервативных журналах «Русский вестник» и «Русское обозрение». В это время он входит в кружок молодых интеллектуалов, который сложился вокруг выдающегося русского мыслителя К.Н.Леонтьева (Л.А.Тихомиров, В.А.Грингмут, А.А.Александров, Ю.Н.Говоруха-Отрок, С.Ф.Шарапов и др.). Широкую известность Розанов получил после публикации в 1891 г. литературно-философского этюда «Легенда о великом инквизиторе Ф.М.Достоевского». В 1893 г. он переехал в Петербург, поступив на службу чиновником по особым поручениям в Департаменте железнодорожной отчётности Государственного контроля. В мае 1899 г. по предложению А.С.Суворина Розанов стал сотрудником газеты «Новое время», где трудился до 1917 г.

Розанов стоит одиноко в истории русской мысли, подобно своему старшему другу и учителю К.Н.Леонтьеву. Неудивительно, что его ненавидели революционные демократы и недолюбливали либералы, они чувствовали в нем человека иного духа. Впрочем, нелюбовь либералов скоро тоже переросла в ненависть. Это случилось после того, как философ опубликовал свой трактат «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». Поводом к исследованию тайн иудейских ритуалов стало злодейское убиение в Киеве христианского мальчика Андрюши Ющинского, которое Розанов, как и большинство монархистов, считал ритуальным убийством, осуществленным сектой хасидов. Он утверждал, что мальчик стал «жертвой ритуала и еврейского фанатизма». За свою позицию по убийству Ющинского Розанов был изгнан из Религиозно-философского общества, несмотря на то, что был одним из его учредителей.

Однако к Розанову долгое время с подозрением относились и на правом фланге, к чему он сам давал немало поводов. Резкое неприятие вызвали его публикации по семейному и половому вопросу: «Семейный вопрос в России» (т. 1−2, 1903), «Темный лик. Метафизика христианства» (1911) и «Люди лунного света» (1911). Поднимался даже вопрос о его отлучении от Церкви.

В сентябре 1917 г. семья Розанова уехала из голодного Петрограда в Сергиев Посад, где он трудился над последней работой «Апокалипсис нашего времени». В Сергиевом Посаде Розанов постоянно встречался с о. Павлом Флоренским, Л.А.Тихомировым, бывшим издателем «Русского обозрения» А.А.Александровым. Младшая дочь Розанова писала: «Последние дни я, 18-летняя, легко переносила его на руках, как малого ребенка. Он был тих, кроток. Страшная перемена произошла в нем, великий перелом и возрождение. Смерть его была чудная, радостная. Вся смерть его и его предсмертные дни были одна Осанна Христу. Я была с ним все время и дни его болезни, и в его последние дни. Он говорил: „Как радостно, как хорошо. Отчего вокруг меня такая радость, скажите? Со мной происходят действительно чудеса, а что за чудеса — расскажу потом, когда-нибудь. Обнимитесь вы все. Поцелуемся во имя воскресшего Христа. Христос воскрес“. Он четыре раза по собственному желанию причастился, один раз соборовался, три раза над ним читали отходную. Во время нее он скончался. Он умер 23 января старого стиля, в среду в 1 час дня. Без всяких мучений..». Похоронен в ограде Гефсиманского скита, рядом с могилой К.Н.Леонтьева.

