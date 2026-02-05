Государственный суд Эстонии вынесет решение по делу о судьбе ЭПХЦ в марте 2026 года

3 февраля 2026 года состоялось открытое заседание Государственного суда Эстонии, на котором рассматривалось ходатайство президента страны Алара Кариса о признании принятых парламентом поправок к закону «О церквях и приходах» противоречащими Конституции. Данный закон направлен против Эстонской Православной Христианской Церкви и требует от верующих и духовенства разорвать любые связи с Русской Православной Церковью, что в принципе невозможно, сообщает официальный сайт ЭПХЦ.

По оценке президента Эстонии, одобренные в прошлом году парламентом изменения непропорционально ограничивают свободу вероисповедания и объединений. Глава государства отметил в своём ходатайстве, что столь широкий и неясный запрет на связи религиозных объединений с иностранными лицами не является необходимым.

В рассмотрение судебного дела были вовлечены различные стороны, в том числе Эстонская Православная Христианская Церковь и Пюхтицкий монастырь, который по своему ставропигиальному статусу напрямую подчиняется Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси. Их представляли присяжные адвокаты Артур Князев и Стевен-Христо Эвестус, которые представили в ходе процесса позицию Эстонской Церкви. В заседании также принял участие епископ Тартуский Даниил (Леписк).

После рассмотрения доводов всех сторон, суд ушёл на совещание, сообщает портал «Спутник. Латвия». «Мы уходим на совещание, — сказал председатель суда Виллу Кыве. — У нас теоретически выбор между тремя вариантами: удовлетворить ходатайство президента, оставить без удовлетворения или отправить дело на рассмотрение пленума Госсуда».

По словам председателя суда, решение можно ожидать к концу марта. «Если сможем раньше — сделаем раньше, но будем ориентироваться на такой срок», — подвел черту Кыве. В случае если коллегия решит в итоге отправить дело на рассмотрение пленума, то принимать решение будут все девятнадцать судей Госсуда.

По итогам заседания Эстонская Православная Христианская Церковь выразила благодарность всем священнослужителям, прихожанам и верующим, которые «объединились в общей молитве о Церкви». «Участие в богослужениях и домашняя молитва стали важной духовной опорой в этот ответственный день», — заявили в ЭПХЦ, призвав верных не оставлять своих молитв.

Русская линия