После публикации скандальных документов в греко-американском сообществе США обратили внимание на подозрительное и недостойное поведение Кациматидиса, который в 90-е подвозил Эпштейна во Флориду на своём личном самолёте…

Известный американский бизнесмен и филантроп Джон Кациматидис, являющийся видным деятелем греческой общины США и архонтом Константинопольского Патриархата, оказался замешан в скандал в связи с появлением его имени в так называемой «второй малой чёрной книге» печально известного педофила и людоеда Джеффри Эпштейна, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание Helleniscope.

Как сообщает Helleniscope, имя Джона Кациматидиса фигурирует в справочнике контактов 1990-х годов, который был опубликован Business Insider в 2021 году. Важно отметить, что это не журнал полётов на остров Эпштейна и не список его уголовных сообщников, а адресная книга влиятельных лиц, которые были интересны этому американскому педофилу. И тем не менее.

Сам Кациматидис уже публично заявлял, что встречался с Эпштейном лишь однажды в 1990-х годах через общего знакомого в сфере недвижимости. По его словам, во время этой встречи он предложил Эпштейну подвезти его на своём самолёте до Флориды, так как сам направлялся туда. Кациматидис указал на отсутствие каких-либо дальнейших отношений и подчеркнул, что нет никаких доказательств его поездок на частный остров Эпштейна или причастности к его преступлениям.

Тем не менее, для греко-американского сообщества в данном случае вопрос не столько в отсутствии уголовных дел против Кациматидиса, сколько в том, что он попал в список интересных Эпштейну лиц, что, как минимум, весьма подозрительно. Известно, что списки контактов этого американского людоеда были полны миллиардеров, политиков и влиятельных деятелей со всего мира, при этом многие из них впоследствии оказались педофилами. Эти ассоциации, по мнению Helleniscope, часто воспринимались как обыденные и не несущие последствий для элиты, но сейчас это не так.

Эта история поднимает давние вопросы внутри самой греко-американской общины. Критики, в том числе и в предыдущих статьях Helleniscope, высказывали обеспокоенность относительно суждений, подотчетности и поведения Кациматидиса, считая их неподобающими для человека, обладающего влиянием в Архиепископии. Жалобы варьировались от использования институциональной власти против своих критиков до показной благотворительности, воспринимаемой как самореклама, а не как принципиальная помощь.

Хотя ничто из упомянутого не является преступлением, это указывает на внутреннее нравственное падение греко-американской элиты, которая потеряла голову от денег и возомнила себя теми, кому можно всё. Скандал с Эпштейном, как отмечает Helleniscope, не только разоблачил самого этого преступника, но и показал падение правящего класса США, которому комфортно действовать вне пристального внимания и вопреки закону.

Таким образом, хотя доказательств правонарушений Джона Кациматидиса в деле Эпштейна нет, общая картина демонстрирует, что американская элита, включая фигуры, возвышенные в греко-американском сообществе и обласканные Константинопольским Патриархатом, часто живёт по иному кодексу, где внешние приличия, подотчетность и даже закон рассматриваются как необязательные аспекты.

На этом фоне становится вполне объяснимой та откровенная ложь, с которой не так давно выступил Орден архонтов Константинопольского Патриархата в США, обвинив Украинскую Православную Церковь в том, что она преследует и нападает на членов «ПЦУ» (!). Данное заявление было сделано в ответ на встречу делегации Православных Церквей США с американскими политиками, где обсуждалось тяжёлое положение канонической УПЦ. Клевета и ложь, судя по всему, давно стали обыденными среди архонтов Фанара.

Русская линия