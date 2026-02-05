5 февраля 2026 года, в 20-ю годовщину отшествия ко Господу архимандрита Иоанна (Крестьянкина), в Псково-Печерском монастыре, где многие годы подвизался всероссийский старец и где в пещерах пребывает его тело, прошли заупокойные богослужения, сообщает официальный сайт Печерской обители.

В день памяти отца Иоанна Божественную литургию в Михайловском соборе монастыря возглавил глава Псковской митрополии митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Его Высокопреосвященству сослужили: епископ Великолукский и Невельский Варнава, архимандрит Филарет (Кольцов) с братией обители в священном сане, наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни архимандрит Спиридон (Иващенко), секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, духовные чада и почитатели памяти архимандрита Иоанна в священном сане. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова диакон Антоний Кармазин.

Песнопения Литургии исполнил братский хор под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились митрополит Евсевий (Саввин), многочисленные прихожане обители и паломники.

После Божественной литургии в Богом зданных пещерах обители была совершена заупокойная лития у могилы приснопоминаемого старца Иоанна, по окончании которой владыка Матфей обратился к собравшимся с Архипастырским словом:

«Дорогой владыка, досточтимые отцы, братья, сестры — все, кто сегодня собрались в 20-летнюю годовщину со дня преставления нашего духовника и отца, брата обители архимандрита Иоанна!

Как обманчиво время. Двадцать лет для человека, живущего на земле — это значимый жизненный период, это серьёзное время для того, чтобы проявить себя по отношению к Богу, по отношению к ближним, по отношению к равным и старшим. И как мало это для вечности! Вот батюшка говорил: «Сейчас, может быть, не всем удаётся ко мне прийти, а когда буду находиться здесь, в пещерах, каждому уделю время, все приходите ко мне». И действительно, мы видим, как множество богомольцев ежедневно стекается в пещеры, когда-то никому неизвестные, неизведанные. Но более 550 лет назад начавшаяся здесь монашеская жизнь сегодня процвела яркими, благоухающими цветами. Эти цветы — это жизнь наших отцов, наших подвижников, наших духовников, которые здесь покоятся до дня Второго Пришествия.

Вспоминается афонская традиция, когда вынимают погребённые кости и складывают их в так называемых «костницах». И посещая Святую Гору, многие имеют возможность прочитать надпись, которая написана над этими косточками: «Мы были такими, как вы, а вы будете такими, как мы». И действительно, время идёт скоротечно — дни идут, а годы летят. Двадцать лет мы уже без батюшки. Он смотрит на жизнь обители, он смотрит за своими чадами, которые находятся в разных уголках нашей страны, да и всего мира. И мы видим, как он проявляет любовь. Его нет на земле, но он с нами, потому что он — в наших молитвах, он — в нашей памяти. И весь сегодняшний день тому подтверждение: мы видим сотни богомольцев, которые приехали разделить радость Божественной Литургии, радость торжества. А ведь мы знаем, что для христиан нет смерти. «Смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» (тропарь Пасхи). Поэтому, конечно, сегодня мы будем вспоминать то, что он благословил кому-то когда-то из нас исполнить. Наверное, что-то кто-то не смог ещё сделать из тех заветов, которые он давал, что-то не получилось, что-то ещё впереди. Поэтому сегодня, вспоминая дорогого отца, старца нашего, попросим молитв его, чтобы Господь, действительно даровал нам через смирение мудрость. А далее рождается уже и любовь. Они всегда сопряжены — любовь, мудрость, рассуждение, — и возникают, как дары в человеке, который ищет воли Божией, чтобы её исполнить в полноте относительно себя и тех, кто от него зависит.

Всех вас, дорогие мои отцы, братия, поздравляю с сегодняшним днём. Помощи Божией! И хочется пожелать и себе, прежде всего, чтобы нам не стыдно было за нашу жизнь, как говорил отец Иоанн, и всегда мы имели возможность покаяться и открыться на исповеди любому священнику. Всех с днём памяти архимандрита Иоанна, помощи Божией!"

Русская линия