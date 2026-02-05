Прежний орган, отвечавший за взаимодействие государства с Церковью, был упразднён…

Образован новый Совет при Президенте России по взаимодействию с религиозными объединениями

4 февраля 2026 года указом Президента России Владимира Путина был образован Совет при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями (действовавший ранее Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации этим же указом был упразднен), сообщает Патриархия.Ru.

Согласно Положению, Совет — совещательный и консультативный орган при Президенте РФ, образованный в целях обеспечения взаимодействия Президента РФ с религиозными объединениями, содействия укреплению общественного согласия, достижению взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания, формированию общероссийской гражданской идентичности, а также сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Основными задачами Совета являются:

— подготовка предложений Президенту РФ по определению целей, задач и приоритетных направлений государственной политики в сфере взаимоотношений государства и религиозных объединений, форм и инструментов ее реализации;

— оценка состояния взаимоотношений государства и религиозных объединений;

— подготовка предложений Президенту РФ, касающихся взаимодействия Президента РФ с религиозными объединениями, повышения духовной культуры общества, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

— участие в разработке проектов нормативных правовых актов, касающихся реализации государственной политики в сфере взаимоотношений государства и религиозных объединений, анализ проектов федеральных законов, актов Президента РФ, иных нормативных правовых актов в этой сфере и подготовка предложений Президенту РФ по результатам такого анализа;

— повышение эффективности взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, научных, образовательных и экспертных организаций, общественных, в том числе религиозных, объединений по вопросам реализации государственной политики в сфере взаимоотношений государства и религиозных объединений;

— представление Президенту РФ аналитических материалов, докладов и рекомендаций по вопросам взаимодействия Президента РФ с религиозными объединениями;

— изучение проблем, связанных с поддержанием межконфессионального диалога, достижением взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения между представителями различных вероисповеданий;

— анализ законодательства и практики иностранных государств в сфере взаимоотношений государства и религиозных объединений, взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств.

Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать комиссии, постоянные и временные рабочие группы по отдельным направлениям своей деятельности из числа членов Совета, а также из числа представителей государственных органов, научных, образовательных и экспертных организаций, общественных, в том числе религиозных, объединений, не входящих в состав Совета. Руководство деятельностью комиссий и рабочих групп Совета осуществляют члены Совета.

Со стороны Русской Православной Церкви в состав Совета вошли: управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Воскресенский Григорий; председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний; ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан; наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл; и.о. председателя Синодальной библейско-богословской комиссии, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, наместник Николо-Угрешского ставропигиального монастыря епископ Егорьевский Мефодий; председатель Учебного комитета, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Максим Козлов; настоятельница Алексеевского ставропигиального монастыря, руководительница Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега); председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда; ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Русская линия