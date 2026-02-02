Николай Кропачев: Мы исходим из того, что именно семья, а не статус отдельных её членов, должен давать право на получение социальных льгот и другой поддержки со стороны государства

29 января 2026 года в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Рабочей группы Всемирного Русского Народного Собора по разработке правового статуса семьи в российском законодательстве. Эта Рабочая группа была образована решением расширенного заседания Бюро Президиума ВРНС 15 декабря 2025 года в рамках утверждения ключевых стратегических проектов Собора на 2026 год, сообщает официальный сайт ВРНС.

Работу группы возглавил член Бюро Президиума ВРНС, ректор СПбГУ Николай Кропачев. В заседании приняли участие декан юридического факультета СПбГУ, руководитель Института проблем государственного языка Сергей Белов, юрист, помощник руководительницы Юридического управления Московской Патриархии Андрей Светличный, глава Секретариата ВРНС, руководитель Юридической службы Московской митрополии, член Бюро Президиума ВРНС иерей Василий Лосев.

«Важнейшая задача — определение правосубъектности семьи. Мы исходим из того, что сегодня именно семья должна стать получателем социальных льгот, собственником имущества и плательщиком налогов. Если будет определен полноценный правовой статус семьи, то это позволит не только усилить её защиту, но и выстроить более справедливую и эффективную систему государственной поддержки и социальной политики, стимулировать рождаемость и укрепить институт семьи в России», — заявил Николай Кропачев, открывая заседание.

Действительно, в нашей стране помощь семьям, порой, вообще никак не связана с сохранением полноценной семьи. Например, материнский капитал получают женщины, родившие ребёнка, вне зависимости от того, в браке они или нет. Изначально данная мера задумывалась, как поддержка семьи, но на деле оказалось, что она нисколько не связывает супругов беречь семейные отношения, а иногда и способствует разводу. В результате мы имеем то, что имеем: средства на поддержку семейных ценностей выделяются, а разводы продолжают бить рекорды, и семья исчезает как институт.

В ходе заседания декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов представил анализ возможных правовых моделей регулирования имущественных и неимущественных отношений семьи как субъекта права, а также привёл примеры из зарубежного опыта. В результате участники обсуждения детально проанализировали существующие правовые коллизии.

«Сегодня в российском законодательстве семья упоминается в федеральном законодательстве — например, в Конституции, в Жилищном кодексе, — отметил руководитель секретариата ВРНС иерей Василий Лосев отметил. — В соответствии с действующим законодательством присваивается статус многодетной семьи. Однако, как таковая, семья не является самостоятельным субъектом правоотношений. В качестве субъектов по-прежнему выступают разрозненно супруги, дети и родители. Наша задача — проработать этот вопрос с научной и практической стороны».

Рабочая группа приступила к выполнению поручения Бюро Президиума ВРНС. Её дальнейшая деятельность будет направлена на разработку конкретных законодательных предложений. Признание семьи субъектом права позволит упрочить ее экономические основы, защитить общее имущество и вывести социальную политику на качественно новый уровень, что полностью соответствует целям утверждённого Собором стратегического проекта по народосбережению.

Русская линия