Русская линия
Сводка новостей от 2 февраля 2026

Александр Андриенко: Решение Минздрава России фактически лишает большинство частных клиник права на аборты
Главврач Новгородского областного клинического перинатального центра приветствовал изменения в Порядок оказания медпомощи по профилю «Акушерство и гинекология»…

АбортыГлавный врач Новгородского областного клинического перинатального центра имени В.Ю. Мишекурина Александр Андриенко приветствовал решение Министерства здравоохранения России внести изменения в Порядок оказания медпомощи по профилю «Акушерство и гинекология», указав, что данная инициатива серьёзно ударит по бизнесу на убийстве младенцев в утробе матери, сообщает портал Милосердие.Ru.

«Наверное, 70−80% частных медицинских организаций должны оказаться за бортом возможности делать эти аборты. Сейчас их нужно делать в условиях дневного стационара, либо в условиях круглосуточного стационара. При этом в этой же медицинской организации должна быть готова быть в круглосуточном порядке операционная», — рассказал он на прошедшем в Госдуме 28 января 2026 года круглом столе по совершенствованию законодательства в части защиты женщин от склонения к абортам.

Александр Андриенко положительно оценил нововведение и поблагодарил Минздрав за такое решение.

Ранее о необходимости запрета производства абортов в частных клиниках неоднократно заявляла Русская Православная Церковь. Принять такое решение неоднократно призывал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Проверки, проводившиеся общественными активистами и официальными структурами, включая Росздравнадзор, выявляли крайне высокий уровень нарушений при прерывании беременности в частных клиниках.

Хотелось бы верить, что в Минздраве не ограничатся изменением Порядока оказания медпомощи по профилю «Акушерство и гинекология» и рано или поздно примут решение полностью запретить аборты в частных клиниках, которые в погоне за прибылью зачастую идут на нарушение законодательства в этой чувствительной сфере.

