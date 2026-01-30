Власти Санкт-Петербурга озвучили условия восстановления храма Митрофана Воронежского на Митрофаньевском кладбище, при которых верующие смогут получить добро на восстановление уничтоженной святыни, сообщает издание «Петербургский дневник».

В 2024 году специалисты Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН провели историко-культурное научное археологическое обследование на заброшенном кладбище, которое многие годы использовалось как свалка.

Это стало возможно благодаря инициативной группе, которая почти 20 лет занимается вопросом воссоздания храма. Церковь построили в 1847 году по проекту архитектора Константина Тона, а в советское время снесли.

Результаты работы археологов передали в Смольный.

«В ходе работ зафиксированы сохранившиеся стены и фундаменты здания храма, определены габариты и его местоположение, а также зафиксированы фундаменты часовни странника Александра Крайнева», — рассказали в КГИОП.

В результате работ выявлен объект культурного (археологического) наследия «Территория церкви Митрофания Воронежского с захоронениями, XIX века». Он расположен северо-восточнее пересечения Митрофаньевского шоссе и Малой Митрофаньевской улицы. В декабре 2024 года распоряжением КГИОП его включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

При этом, чтобы можно было начать строительные работы на указанном участке по восстановлению храма, данную территорию необходимо признать не относящейся к охраняемому государством памятнику. А для этого нужно провести полномасштабные археологические раскопки и выполнить государственную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ), которая последует сразу после завершения раскопок.

Все эти работы, очевидно, лягут на плечи благотворителей и верующих Русской Православной Церкви. Однако, даже их проведение не гарантирует, что власти дадут разрешение на восстановление уничтоженной святыни. Таковы реалии чиновничьей бюрократии в нынешней России: чиновники и сами ничего не делают для сохранения и восстановления разрушенных храмов, и другим не дают. И всё вроде бы по закону, и при этом никто ни за что не отвечает.

Русская линия