1 февраля 2026 года Русская Православная Церковь молитвенно отмечает 17-ю годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Во всех храмах и монастырях возносятся молитвы о Предстоятеле Церкви, избранном на Поместном Соборе 2009 года на Московский Патриарший престол, сообщает Патриархия.Ru.

В этот знаменательный день Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве в интронизационных облачениях и с копией жезла святителя Петра.

По прибытии в храм перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился мощам святителя Филарета, митрополита Московского.

Помимо многочисленных архиереев Русской Православной Церкви в богослужении участвовали представители Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем престоле: митрополит Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь); епископ Ремезианский Стефан (Сербская Православная Церковь); архимандрит Серафим (Шемятовский) (Православная Церковь Чешских земель и Словакии); протоиерей Даниил Андреюк (Православная Церковь в Америке).

На богослужении присутствовала делегация Коптской Церкви во главе с епископом Даниилом — постоянным членом Священного Синода Коптской Церкви, председателем Патриаршей комиссии по монастырям и монашеству, настоятелем монастыря преподобного Павла Фивейского в Восточной пустыне близ Красного моря. В состав делегации входят: игумения Василия, настоятельница обители Пресвятой Богородицы в Зувейле (Старый Каир); иеромонах Дауд эль-Антони, представитель Коптской Церкви в России; иеромонах Агафон анба-Павла, насельник монастыря преподобного Павла Фивейского; монахиня Анастасия, насельница обители Пресвятой Богородицы в Зувейле (Старый Каир); доктор Антон Милад, Патриарший советник.

В этом году 1 февраля (19 января ст. ст.) впервые отмечается память Собора преподобных отцов — родоначальников монашества, и всех святых, в земле Египетской просиявших. Празднование установлено решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 октября 2025 года (журнал № 101).

На сугубой ектении были вознесены особые прошения о Святой Руси, а также прошения о ныне чествуемом Святейшем Патриархе Кирилле и Церкви Русской, им ведомой. Митрополит Ювеналий прочитал молитву о Предстоятеле Русской Православной Церкви. Святейший Владыка вознес молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин.

По окончании Литургии после пения «Многолетия», митрополит Воскресенский Григорий огласил поздравительный адрес от членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с 17-й годовщиной интронизации. В дар Его Святейшеству митрополит Григорий преподнес икону Божией Матери «Одигитрия» и букет белых роз.

Святейшего Владыку поздравил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И. Щеголев.

Поздравление председателя Правительства Российской Федерации М. Мишустина огласил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Д. Чернышенко.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам торжественного богослужения с Первосвятительским словом.

Затем состоялось вручение церковных наград. Указом Святейшего Патриарха Кирилла Преосвященные архипастыри, отметившие памятные даты и особо потрудившиеся на благо Святой Церкви, были удостоены:

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 70-летием со дня рождения митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел — ордена преподобного Сергия Радонежского II степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 55-летием со дня рождения митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий — ордена преподобного Сергия Радонежского III степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан — ордена благоверного князя Александра Невского II степени;

— во внимание к усердным трудам и в связи с 50-летием со дня рождения архиепископ Корейский Феофан — ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 60-летием со дня рождения наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий — ордена преподобного Сергия Радонежского II степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения епископ Усманский Евфимий — ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения епископ Борисовский и Марьиногорский Амвросий — ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 55-летием со дня рождения епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай — Патриаршей грамоты.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл напутствовал участников богослужения:

«Еще раз всех вас, мои дорогие владыки, отцы, братия и сестры, поздравляю с сегодняшним днем! Радуюсь тому, что имею возможность вместе с сонмом архипастырей помолиться. Все это укрепляет наше единство и совместное понимание огромной ответственности перед Богом, перед народом нашим за те труды, которые Русская Православная Церковь сегодня со тщанием несет. Благодарю еще раз всех, кто сегодня принял участие в богослужении. Пусть Покров Пречистой Царицы Небесной сохраняется над землей нашей, над Церковью нашей и над каждым, кто верой и правдой служит славе Божией!»

В галерее Храма Христа Спасителя Предстоятеля Русской Церкви поздравили участники движения «Патриаршие добровольцы».

Далее состоялся прием по случаю 17-й годовщины интронизации Святейшего Патриарха Кирилла.

