1 февраля 2026 года состоялась встреча президента России Владимира Путина и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава государства поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви с семнадцатой годовщиной интронизации, сообщает Патриархия.Ru.





+ + +

В. Путин: Ваше Святейшество, здравствуйте!

Патриарх Кирилл: Здравствуйте!

В. Путин: Поздравляю Вас с интронизацией.

Патриарх Кирилл: Спасибо большое.

В. Путин: Вы знаете, мы много раз обращаемся к той роли, которую играет Русская Православная Церковь в жизни России на протяжении всей ее истории, в укреплении нашего народа.

Но у Патриарха много и мирских забот, связанных с управлением такой большой системой, прямо скажем. Кроме служения Господу и людям надо же все это должным образом организовать, эту работу. Хотел бы отметить как раз это организаторское начало после Вашей интронизации, после того, как Вы приступили к управлению не только духовной сферой, но и чисто организационными вопросами. Конечно, жизнь Русской Православной Церкви изменилась. Очень многое сделано по укреплению приходов, по укреплению организационных структур. Это, безусловно, Ваши личные достижения. А это дает возможность эффективно работать и в основной сфере — в духовной.

Так что Вам большое за это спасибо. Поздравляю Вас.

Патриарх Кирилл: Благодарю Вас сердечно, Владимир Владимирович.

Я хотел бы и Вас поблагодарить. Тот образ взаимодействия Церкви и государства, который сложился при Вашем непосредственном участии как Президента нашей страны, на мой взгляд, представляет достаточно уникальный случай в христианской истории, особенно в России. При царе-батюшке было все хорошо и благополучно, но царь был главой Церкви — значит, Церковь была, собственно говоря, частью государственного аппарата.

Поэтому, когда революция произошла, царя сместили, значит, и на Церковь были брошены гонения. Потом тяжелейшие годы, которые сопровождались гонениями на Церковь и репрессиями. В конце концов, все-таки Господь смилостивился над Церковью и над православным народом нашим.

Тот уровень взаимодействия Церкви и государства, который сейчас в России, является очень, очень убедительным свидетельством о правильности, во-первых, политики государства в отношении Церкви и, я думаю тоже, о достойном положении Церкви в обществе и оказании духовной поддержки нашему народу.

В этом, конечно, очень большая Ваша заслуга. Мы все очень ценим тот вклад, который лично Вы внесли в эту область церковно-государственных отношений. Я еще раз сердечно Вас благодарю за поздравление и выражаю признательность, благодарность за Ваши труды.

Помогай Вам Бог и далее трудиться во славу Отечества и во благо нашего народа.

В. Путин: Спасибо большое.

Этот процесс начался еще при первом Президенте России, Борисе Николаевиче Ельцине, и при Патриархе Алексии. А мы с Вами в силу наших сил и при поддержке Господа продолжаем эту работу.

Патриарх Кирилл: Совершенно верно.

В. Путин: Будем стараться и дальше в таком направлении действовать.

Патриарх Кирилл: Спасибо. Благодарю Вас.

В. Путин: Вам спасибо большое.

Русская линия