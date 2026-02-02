Дмитрий Иванович Менделеев родился 27 января 1834 г. в Тобольске в многодетной классической русской семье (он был семнадцатым и последним ребенком). Его дед по отцу был священником, отец, получивший духовное образование, служил директором Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа. Мать, урожд. Корнильева, происходила из старинного, но обедневшего купеческого рода. Менделеев получил образование в Тобольской гимназии и в Главном Педагогическом институте в Петербурге.

Менделеев достиг выдающихся успехов не только в химии, где его по праву считают основоположником науки, но и в физике, технических науках, метеорологии и других отраслях знания. Ему принадлежит целый ряд открытий. Велик вклад Менделеева в развитие народного хозяйства: он разработал проект протекционистского таможенного тарифа, изучал нефтяные и угольные запасы страны, был инициатором устройства нефтепроводов, руководил работами в области метрологии. Будущее русской промышленности Менделеев видел в развитии общинного и артельного духа. Он предлагал реформировать русскую общину так, чтобы она летом вела земледельческую работу, а зимой — фабрично-заводскую на своей общинной фабрике. Внутри отдельных заводов и фабрик предлагалось развивать артельную организацию труда. Убежденный враг лжемистики, он не мог не отозваться на увлечение спиритизмом, охватившее часть русского общества в 70-х гг. XIX в. Критике так называемых «медиумических явлений» он посвятил особое сочинение, вышедшее в 1876 г., излагая в нем результаты работ специальной, по его же инициативе организованной комиссии. Менделеева по праву можно назвать не только ученым, но и социальным мыслителем. Его труды «К познанию России» и «Заветные мысли» переизданы сегодня и читаются как размышления современника.

Будучи по происхождению и воспитанию человеком консервативных убеждений, истинным членом Церкви, Менделеев не мог остаться равнодушным к кровавой смуте 1905−1906 гг. Поэтому вполне закономерно, что в разгар смуты, подобно сотням тысяч русских людей, он вступил в Союз Русского Народа, хотя и не принимал активного участия в его деятельности. «Национализм во мне столь естественный, что никогда никаким интернационалистам меня из него не выбить», — писал Менделеев в свое работе «К познанию России» (1906). А в своих «Заветных мыслях» ученый отмечал: «Единение и объединение России ее просвещение духовное и умственное, ее силы внешние и внутренние и даже ее зачатки промышленного и прогрессивного строя влиятельно определились монархами, что не только теперь, но в предвидимом будущем Россия была и будет монархической страной..»

Менделеев скончался в 1907 году от воспаления легких. Его похороны, которые проходили за счет государства, стали настоящим национальным трауром.

Сегодня мы также вспоминаем видного деятеля монархического движения, педагога Николая Николаевича Родзевича. Дата его рождения, к сожалению, неизвестна. Николай Родзевич происходил из дворянской семьи, был по роду деятельности педагогом, в начале ХХ в. преподавал историю и географию в гимназии и юнкерском училище Одессы. В 1904 г. он был уже членом Русского Собрания, став одним из инициаторов создания Одесского отдела РС. Совместно с графом А.И.Коновницыным и присяжным поверенным Б.А.Пеликаном стал учредителем отдела Союза Русского Народа, который был открыт 4 (17) февраля 1906 г. Однако вскоре учредители не поладили между собой и Родзевич организовал 4 октября 1906 г. Одесский отдел Союза Русских Людей (СРЛ), которым долгое время руководил. При Одесском СРЛ были созданы мужская гимназия, директором которой был Родзевич, женская учительская семинария, две начальные школы, ремесленные классы, Братство трезвости и другие учреждения.

Родзевич был участником ряда монархических съездов и совещаний. Выдающуюся роль он сыграл в активизации деятельности монархических организаций в 1915 г., когда в Государственной Думе был создан так называемый «Прогрессивный блок» и в стране запахло государственным переворотом. Благодаря активным действиям Родзевича и лидера астраханских монархистов Нестора Николаевича Тихановича-Савицкого в 1915 г. состоялись два монархических совещания в Саратове и Нижнем Новгороде, на которых были приняты решения по реанимации монархического движения. Родзевич был избран членом Президиума монархического движения в составе семи человек.

Однако в своей деятельности он неожиданно встретил противодействие со стороны военных властей, которые чинили ему всяческие препятствия. Осенью 1916 г. Родзевич был призван на военную службу. Хотя он был назначен не в действующую армию, а в газету Юго-Западного фронта «Армейский вестник», он не мог теперь заниматься организаторской деятельностью в монархическом движении. 2 февраля 1919 г. Родзевич был убит в Одессе при загадочных обстоятельствах.

В этот день — 2 февраля 1943 г., завершилась Сталинградская битва, длившаяся 200 дней и ночей (с 17.7.1942 по 2.2.1943). Чудеса личного и массового героизма в дни сражений за город проявляли воины всех частей и соединений, оборонявших Сталинград. За стойкость и мужество звания Героя Советского Союза были удостоены 125 солдат и офицеров. Более 763 тысяч защитников Сталинграда награждены орденами и медалями. 210 частей, соединений и объединений стали гвардейскими. Сталинград называют началом дороги к Победе, потому что здесь враг был не только остановлен, но и разгромлен в кровопролитных тяжелейших боях во время контрнаступления советских войск с 19 ноября по 2 февраля 1943 г. Наши войска, проявляя мужество, и героизм уничтожили или взяли в плен 2 немецкие, 2 румынские и 1 итальянскую армии. 2 февраля капитулировали последние остатки 6-й немецкой армии во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом (91 тыс. человек). Весь мир был удивлен и поражен блестящей победой советских войск на Волге, ставшей переломным моментом Великой Отечественной войны.

Русская линия