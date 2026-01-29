Требования к медицинским организациям, где проводятся аборты, будут серьезно ужесточены. Это следует из обновленного порядка Минздрава РФ по оказанию медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология», сообщает ТАСС.

Теперь производство аборта возможно лишь в клиниках, где есть операционная и круглосуточно дежурит анестезиолог-реаниматолог в здании дневного стационара или в ином здании того же медучреждения, но с условием, что время транспортировки пациентки до него составит не более 20 минут.

«Искусственное прерывание беременности в условиях дневного стационара проводится в медицинской организации при наличии операционной и врача-анестезиолога-реаниматолога круглосуточно непосредственно в здании, в котором размещен дневной стационар, или в ином здании данной медицинской организации с операционной и врачом-анестезиологом-реаниматологом круглосуточно и обеспечением транспортировки пациентки до него не более 20 минут выездной бригадой скорой медицинской помощи», — говорится в документе.

Убийство зачатого ребёнка при сроке беременности до 12 недель «осуществляется в условиях дневного или круглосуточного стационара медорганизаций, имеющих соответствующую лицензию на осуществление такого вмешательства».

Ранее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на XIV Рождественских парламентских встречах в Совфеде заявил, что в России необходимо разработать закон по криминализации склонения к аборту на федеральном уровне, а также двигаться в сторону запрета на проведения абортов в частных клиниках. Тем не менее, российские власти пока не готовы к такой мере, и в ответ на призывы Церкви приняли решение ужесточить требования к медицинским организациям, где проводятся аборты.

Это, конечно, ещё один шаг на пути борьбы с абортным бизнесом. Но в этом вопросе Русской Православной Церкви предстоит ещё очень много работы.

