Русская линия
Сводка новостей от 29 января 2026

Минздрав России ужесточил требования к клиникам, проводящим аборты
Такое решение принято на фоне требований православной общественности и духовенства Русской Православной Церкви запретить аборты в частных клиниках…

АбортыТребования к медицинским организациям, где проводятся аборты, будут серьезно ужесточены. Это следует из обновленного порядка Минздрава РФ по оказанию медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология», сообщает ТАСС.

Теперь производство аборта возможно лишь в клиниках, где есть операционная и круглосуточно дежурит анестезиолог-реаниматолог в здании дневного стационара или в ином здании того же медучреждения, но с условием, что время транспортировки пациентки до него составит не более 20 минут.

«Искусственное прерывание беременности в условиях дневного стационара проводится в медицинской организации при наличии операционной и врача-анестезиолога-реаниматолога круглосуточно непосредственно в здании, в котором размещен дневной стационар, или в ином здании данной медицинской организации с операционной и врачом-анестезиологом-реаниматологом круглосуточно и обеспечением транспортировки пациентки до него не более 20 минут выездной бригадой скорой медицинской помощи», — говорится в документе.

Убийство зачатого ребёнка при сроке беременности до 12 недель «осуществляется в условиях дневного или круглосуточного стационара медорганизаций, имеющих соответствующую лицензию на осуществление такого вмешательства».

Ранее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на XIV Рождественских парламентских встречах в Совфеде заявил, что в России необходимо разработать закон по криминализации склонения к аборту на федеральном уровне, а также двигаться в сторону запрета на проведения абортов в частных клиниках. Тем не менее, российские власти пока не готовы к такой мере, и в ответ на призывы Церкви приняли решение ужесточить требования к медицинским организациям, где проводятся аборты.

Это, конечно, ещё один шаг на пути борьбы с абортным бизнесом. Но в этом вопросе Русской Православной Церкви предстоит ещё очень много работы.

Русская линия

Святейший Патриарх Кирилл: Церковь разделяет особую ответственность за судьбу народа с теми представителями власти, с которыми есть определенное созвучие в отстаивании традиционных ценностей
Предстоятель Русской Православной Церкви принял участие в XIV Рождественских Парламентских встречах в Совете Федерации...

Архиепископ Севастийский Феодосий: «Чтобы положение Православной Церкви стало лучше, Предстоятели Церквей должны собраться — в Иерусалиме, в Аммане, в любом месте, где они пожелают»
В Иерусалимском Патриархате заявили, что готовы принять у себя Всеправославное собрание для обсуждения украинской проблемы...

Власти Санкт-Петербурга одобрили воссоздание взорванного советскими властями храма святых князей Бориса и Глеба
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города на Неве согласовал проект восстановления храма на Синопской набережной...

Украинские власти выгнали монахинь Крупицкого Николаевского монастыря на мороз
Руководство заповедника «Гетманская столица» при помощи сотрудников полиции выгнали монашествующих из их обители...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы отмечаем годовщину венчания на царство Государя Иоанна IV Грозного и день рождения Русского Собрания...

