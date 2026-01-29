Сегодня памятный день для русских монархистов. 16 января 1547 г. Великий Князь Московский Иоанн IV Васильевич венчался на царство.

За месяц до сего события Иоанн, которому тогда шел семнадцатый год, призвал митрополита Макария и бояр и объявил, что хочет жениться, а перед женитьбой «по примеру наших прародителей и сродника нашего Великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха, который был венчан на царство, также исполнить тот чин венчания на царство и сесть на великое княжение». Он попросил на это благословение у митрополита. 16 января в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное венчание на царство Великого князя Иоанна IV. Он прибыл в собор в сопровождении всех вельмож, приложился к иконам, отслушал молебен, затем взошел на амвон в центре храма и сел на специально приготовленный трон. Рядом с ним расположился митрополит. Затем владыка возложил на Иоанна Васильевича знаки царского достоинства: крест Животворящего Древа, бармы и шапку Мономаха, громогласно произнося слова молитвы, чтобы Господь оградил его силой Святаго Духа, посадил его на престол добродетели, даровал ему ужас для строптивых и милостивое око для послушных. Певчие пропели многолетие первому русскому Царю. После приобщения Святых Тайн Иоанн Васильевич был помазан миром.

С этих пор Великий князь Московский стал именоваться Царем, что существенно упрочило его позиции в дипломатических сношениях с Европой. Великокняжеский титул переводили как «принц», а титул «царь» — как «император». Таким образом, русский Самодержец вставал вровень с единственным в Европе императором Священной Римской империи. В 1561 г. в царском звании Иоанна IV утвердил Константинопольский Патриарх Иоасаф специальной соборной грамотой, которую подписали 36 греческих митрополитов и епископов.

3 февраля, на другой день после Сретения, сыграли свадьбу, избранницей Государя стала Анастасия Романовна Захарьина. Так породнились династии Рюриковичей и Романовых. Вскоре после свадьбы молодая чета, прервав пиры, отправилась пешком в Троице-Сергиеву Лавру, где провела в усердных молитвах первую неделю Великого поста (пост в 1547 г. начался 21 февраля).

Сегодня день рождения первой русской патриотической организации — Русского Собрания (РС). 16 января 1901 г. в Петербурге в редакции газеты «Новое время» состоялось собрание группы русских национально мыслящих интеллектуалов, на котором было принято окончательное решение о создании Русского Собрания (РС) и избраны руководители организации. В гостях у издателя и редактора самой авторитетной тогдашней газеты А.С.Суворина собрались в тот день несколько десятков представителей русской научной и культурной элиты. Эти 40 человек и стали членами-учредителями РС, среди них: академик Н.П.Кондаков, помощник директора Публичной библиотеки доктор русской истории Н.П.Лихачев, профессор К.Я.Грот, профессор Духовной академии и директор Археологического института Н.В.Покровский, начальник Николаевской академии Генерального Штаба генерал-лейтенант Н.Н.Сухотин, директор управления ссудо-сберегательных касс Государственного банка А.П.Никольский, писатели М.М.Коялович, В.П.Сватковский, В.Г.Янчевецкий (Ян) и др. Председателем Совета РС единодушно был избран выдающийся русский писатель и государственный деятель князь Дмитрий Петрович Голицын (литературный псевдоним Муравлин) (день памяти 16 декабря). Его товарищами стали публицист А.А.Суворин и писатель С.Н.Сыромятников.

Как писал один из современников, первая русская патриотическая организация родилась, «когда любовь к Отечеству была в забвении.., когда стало невыгодным быть русским человеком». РС стало лабораторией русского национально-патриотического движения, здесь впервые обсуждались вопросы идеологии, формулировались задачи. Все лидеры русских монархических организаций прошли через РС, принимая активное участие в деятельности организации.

