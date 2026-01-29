Святейший Патриарх Кирилл: Церковь разделяет особую ответственность за судьбу народа с теми представителями власти, с которыми есть определенное созвучие в отстаивании традиционных ценностей

29 января 2026 года в здании Совета Федерации в Москве в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко приняли участие в пленарном заседании XIV Рождественских Парламентских встреч «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени», сообщает Патриархия.Ru.

До начала пленарного заседания в Совете Федерации были проведены тематические круглые столы. В фойе первого этажа состоялся концерт хора участников фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать» под управлением художественного руководителя Анатолия Жукова.

Святейший Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко осмотрели организованную в фойе первого этажа выставку детских рисунков «Красота Божьего мира». На втором этаже здания Совета Федерации Святейший Владыка осмотрел выставку «Люди Церкви: история одного рода», приуроченную к 80-летию Его Святейшества, и выставку проекта «Возвращение восстановленных икон Донбасса».

В Зале приемов состоялась беседа В. Матвиенко и Святейшего Патриарха Кирилла. Затем в Большом зале Совета Федерации состоялось торжественное заседание Парламентских встреч.

В заседании приняли участие: парламентарии — члены Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ, представители Администрации Президента, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, общественных, научных и образовательных организаций, деятели культуры, постоянные члены Священного Синода, главы митрополий, архиереи и духовенство Русской Православной Церкви, представители Поместных Православных Церквей и традиционных конфессий Российской Федерации.

Заседание открылось приветственным словом председателя Совета Федерации В. Матвиенко.

По ее словам, Парламентские встречи — особое событие в общественной, культурной, духовной жизни страны и одно из ярчайших воплощений соработничества государства и Церкви. «Каждый раз на этой площадке поднимаем самые востребованные и актуальные темы. Говорим о семейных ценностях, о воспитании молодежи, о преодолении гуманитарных и цивилизационных вызовов, с которыми сталкивается наша страна и весь мир», — сказала В.И. Матвиенко. Эти вопросы требуют глубокого, всестороннего осмысления.

Тема просветительской деятельности и формирования нравственных основ личности в условиях новых вызовов — стратегическая. «Вопросы просвещения, нравственного воспитания человека по своему значению и важности сопоставимы с обеспечением суверенитета и обороноспособности страны. Наша цель — сделать все, чтобы вопреки всем вызовам сохранить в стране тот нравственный и ценностный фундамент, который на протяжении столетий составляет основу национального кода многих поколений россиян», — приводит слова В.И. Матвиенко сайт Совета Федерации.

В. Матвиенко акцентировала внимание на том, что духовные основы попираются практически во всех западных странах. «Неслучайно все больше верующих, нравственно сильных людей переезжают в Россию, не желая, чтобы их детям с яслей вкладывали в голову идеи гендерной распущенности и русофобии», — пояснила она.

При этом, добавила спикер Совета Федерации, наша страна черпает силы из тысячелетней истории и богатейшей культуры, во многом основанной на православной традиции. Важнейшие уроки нравственности содержатся в дошедших до нас житиях святых и памятниках словесности: «В числе наших главных ценностных ориентиров — единение представителей всех народов и конфессий России. В этом заключается наша великая сила и, я бы сказала, историческое преимущество».

Председатель Совета Федерации высоко оценила работу Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Кирилла в деле просвещения. В качестве примера она привела участие Церкви в подготовке современных учебников по истории, а также включение в школьную программу предмета «Духовно-нравственная культура России».

«Безусловно, первые и самые главные уроки нравственного поведения, любви и веры, взаимопомощи и милосердия закладываются в семье, которую порой называют „малой Церковью“. Именно поэтому, говоря о нравственных ценностях, мы всегда рассматриваем эту категорию неотделимо от ценностей семейных», — подчеркнула В. Матвиенко.

По ее словам, это стремление к скорейшему обретению счастья материнства и отцовства, к созданию дружной, крепкой и большой семьи: «Многие инициативы, родившиеся на площадке Рождественских Парламентских встреч, прямо отвечают этой задаче и уже воплотились в конкретные решения. Среди них закрепление единого федерального статуса многодетных семей, продление до 2030 года программ материнского капитала, запрет пропаганды отказа от деторождения».

В. Матвиенко подчеркнула, что огромный нравственный пример подают герои России — участники специальной военной операции, представляющие самые разные национальности и конфессии, которые изо дня в день мужественно и самоотверженно защищают Отечество. Глава верхней палаты российского парламента считает важным, что с первого дня СВО рядом с бойцами на передовой находятся православные священники, служители других традиционных конфессий, которые выполняют священный долг, поддерживают веру и надежду в сердцах солдат и офицеров и наравне с военнослужащими несут все тяготы жизни на фронте.

«Конечно, ветераны СВО могут очень многое дать молодежи. Мы возлагаем большие надежды на эту важную наставническую работу. Знаем, что встречи с героями проводятся и в духовных семинариях. И безусловно, это направление обязательно будет развиваться дальше», — добавила В. Матвиенко.

Председательница Совета Федерации также поздравила Святейшего Патриарха Кирилла с предстоящей годовщиной интронизации.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с основным докладом.

«Сложившаяся за минувшие годы добрая традиция, которая включает в себя общение членов верхней палаты нашего парламента с Предстоятелем Церкви, с представителями епископата в рамках Международных образовательных чтений, показала, что совместным обсуждением актуальных для нашего Отечества вопросов вносится вклад в развитие церковно-государственных отношений», — отметил Святейший Владыка.

«Сугубая ответственность за судьбу народа — вот общий знаменатель усилий, которые Церковь и представители законодательной власти нашей страны предпринимают для того, чтобы развитие России проходило поступательно, успешно. Чтобы укреплялся не только ее государственный, но и духовный суверенитет; чтобы народ возрастал нравственно, раскрывая свой интеллектуальный, культурный, творческий потенциал на благо Отечества и на спасение собственных душ, — подчеркнул Предстоятель. — Под спасением мы, верующие люди, понимаем, конечно, Царство Небесное; но Царство Небесное начинается здесь, на земле. А если у человека ад в душе, если помрачено его сознание, если он неспособен отличать добро от зла, то этот ад будет продолжаться и в вечности. И нет никаких тайн, все открыто: хочешь быть счастливым здесь, на земле — живи по закону, который Бог вложил в твою природу, и будешь счастливым. И это счастье будет распространяться не только на 60, 70, 80 лет твоей жизни, но и на вечность».

По словам Его Святейшества, Церковь разделяет особую ответственность за судьбу народа «с теми представителями власти, с которыми есть определенное созвучие в отстаивании традиционных ценностей».

«В последнее время законодательная власть предпринимает значительные усилия, чтобы развитие нашей страны проходило успешно, поступательно, и в этом процессе участвует не только власть, но и гражданское общество, как мы теперь говорим, да и все подлинные патриоты России. И, повторю, речь идет не только об отстаивании государственного суверенитета России, без которого не может быть самостоятельного развития Отечества, но и о необходимости отстаивать духовный суверенитет. Достижение этой стратегической цели в значительной степени определяется тем, насколько бережно мы относимся к национальному духовно-культурному наследию, стержнем которого являются христианская вера и православная традиция», — добавил Святейший Патриарх.

На заседании также выступили: заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ П. Толстой; помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества В. Мединский; переселенец из Республики Польша, амбассадор и руководитель проектов по сохранению исторической памяти в Республике Польша Российского общества «Знание» Е.Л. Ткачев; настоятель Архиерейского подворья в честь Иверской иконы Божией Матери г. Первоуральска военный священник протоиерей Василий Зудилов (Екатеринбургская епархия).

В. Матвиенко обратилась к собравшимся с заключительным словом, в котором поблагодарила всех организаторов и участников Парламентских встреч.

Далее Предстоятель Русской Церкви и председатель Совета Федерации вручили грамоты и подарки победителям конкурсов «Красота Божьего мира» и «За нравственный подвиг учителя».

Наград были удостоены:

— в номинации «Основная тематика» первое место в первой возрастной группе (9−12 лет) — Ульяна Милохина (9 лет), работа «Ангел мира» (с. Большие Ключищи Ульяновской области);

— в номинации «Основная тематика» первое место во второй возрастной группе (13−17 лет) — Ангелина Гончеренок (14 лет), работа «Ну что, пойдем домой?» (г.п. Антополь Брестской области Республики Беларусь);

— в номинации «Православная икона» первое место — Ангелина Пак (17 лет), работа «Архангел Гавриил» (г. Выборг Ленинградской области);

— в номинации «Роспись по фарфору» первое место — Анастасия Рощупкина (17 лет), работа «Москва златоглавая» (Симферопольская и Крымская епархия).

Диплом гран-при был вручен победительнице XХ ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» Екатерине Бендер, учительнице начальных классов ГБОУ «Лицей № 597» Приморского района г. Санкт-Петербурга за работу «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа „Божественного Слова дар“».

Заседание Парламентских встреч транслировалось в прямом эфире на телеканалах Совета Федерации, «Россия 24», «Спас» и «Союз», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

Русская линия