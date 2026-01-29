В Иерусалимском Патриархате заявили, что готовы принять у себя Всеправославное собрание для обсуждения украинской проблемы…

Архиепископ Севастийский Феодосий: «Чтобы положение Православной Церкви стало лучше, Предстоятели Церквей должны собраться — в Иерусалиме, в Аммане, в любом месте, где они пожелают»

Архиепископ Севастийский Феодосий (Ханна) заявил о готовности Иерусалимского Патриархата предоставить площадку для проведения Общецерковного собора, посвященного украинскому церковному кризису, сообщает СПЖ.

По словам архиепископа, ситуация, сложившаяся вокруг Украинской Православной Церкви, является частью более широкого кризиса в мировом Православии, вызванного расколами и разногласиями между Церквами. Он подчеркнул, что такие проблемы не являются неразрешимыми и могут быть преодолены через диалог, молитву и братское общение.

«Патриархи должны встречаться, Предстоятели Церквей должны встречаться, должно быть найдено решение. Не существует проблемы, у которой нет решения», — отметил иерарх.

Архиепископ Феодосий заявил, что Иерусалимский Патриархат готов принять подобную встречу на своей территории. По его словам, место проведения не является принципиальным: любой город, где предстоятели сочтут возможным собраться ради восстановления церковного единства.

«Чтобы положение Православной Церкви стало лучше, Предстоятели Церквей должны собраться — в Иерусалиме, в Аммане, в любом месте, где они пожелают», — подчеркнул владыка.

Он также подтвердил, что Иерусалимский Патриархат признает исключительно каноническую Украинскую Православную Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием и не признает иных церковных структур на Украине.

Иерарх назвал происходящие в отношении УПЦ гонения — захваты храмов, давление на духовенство и верующих, аресты — «позорным пятном на теле человечества» и призвал христианские Церкви и международные правозащитные организации дать этому принципиальную оценку.

По его словам, только соборное обсуждение, основанное на уважении церковных канонов и взаимном доверии, способно привести к решениям, которые гарантируют единство Православия и сохранение его миссии в современном мире.

Русская линия