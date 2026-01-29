Украинские власти выгнали монахинь Крупицкого Николаевского монастыря на мороз
Руководство заповедника «Гетманская столица» при помощи сотрудников полиции выгнали монашествующих из их обители…
27 января 2026 года глава заповедника «Гетманская столица» при участии сотрудников полиции силой выселила на улицу сестер Крупицкого Свято-Николаевского женского монастыря Черниговской епархии УПЦ в Батурине. Эту обитель украинские чиновники решили, вопреки всем законам, отобрать у Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ.
Монахини не имеют другого жилья, кроме келий монастыря, в которых они официально прописаны. Тем не менее, их зимой просто выставили на улицу, а двери храма и жилого корпуса опечатали.
Как указывает адвокат УПЦ священник Никита Чекман, между монастырем и заповедником был заключен договор, срок действия которого определен до 27 января 2026 года. Однако на период действия военного положения, согласно постановлению Кабмина № 634, пользователь имеет право на автоматическое продление действия договора. Каких-либо решений суда о прекращении пользования или выселении нет.
По словам священника, в действиях главы заповедника и других причастных лиц адвокат усматривает признаки уголовных преступлений, в частности ст. 356 УК Украины — самоуправство и ст. 365 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий.
В свою очередь, игуменья монастыря матушка Дорофея рассказала, что прибывшие в обитель представители Батуринского заповедника требовали от монахинь «добровольно» передать имущество и покинуть помещения, однако насельницы отказались подписывать какие-либо документы.
После этого силовики опечатали кельи и хозяйственные здания, в том числе те, которые принадлежат монастырю и не входят в состав государственных объектов. Монахинь выставили на мороз, а двери в храм выломали.
Представители монастыря заявили, что действия прошли без судебного решения и предварительного уведомления. Сестры остались без доступа к храму и одному из корпусов, где проживали.
Игуменья Дорофея подчеркнула, что обитель была восстановлена монахинями из руин. «Моя обитель всегда была малочисленна. Нас было пятеро, одна ушла ко Господу, и теперь нас четверо. И вот эти 5 монахинь — мы поднимали из руин этот монастырь. И все, что мы смогли сделать в этой жизни, теперь оказалось в руках чужих людей», — сказала она.
Монахини нашли укрытие в маленьком корпусе игуменьи, а матушка Дорофея отказалась подписывать любые их документы. Игуменья Дорофея обратилась к президенту и конгрессу США с просьбой остановить беззаконие в отношении православных верующих. «Я не уйду никуда. И мои сестры не уйдут. Потому что это наш дом. Это место нашего упокоения, наших скромных трудов», — отметила она.