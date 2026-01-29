27 января 2026 года глава заповедника «Гетманская столица» при участии сотрудников полиции силой выселила на улицу сестер Крупицкого Свято-Николаевского женского монастыря Черниговской епархии УПЦ в Батурине. Эту обитель украинские чиновники решили, вопреки всем законам, отобрать у Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ.

Монахини не имеют другого жилья, кроме келий монастыря, в которых они официально прописаны. Тем не менее, их зимой просто выставили на улицу, а двери храма и жилого корпуса опечатали.

Как указывает адвокат УПЦ священник Никита Чекман, между монастырем и заповедником был заключен договор, срок действия которого определен до 27 января 2026 года. Однако на период действия военного положения, согласно постановлению Кабмина № 634, пользователь имеет право на автоматическое продление действия договора. Каких-либо решений суда о прекращении пользования или выселении нет.

По словам священника, в действиях главы заповедника и других причастных лиц адвокат усматривает признаки уголовных преступлений, в частности ст. 356 УК Украины — самоуправство и ст. 365 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий.

В свою очередь, игуменья монастыря матушка Дорофея рассказала, что прибывшие в обитель представители Батуринского заповедника требовали от монахинь «добровольно» передать имущество и покинуть помещения, однако насельницы отказались подписывать какие-либо документы.

После этого силовики опечатали кельи и хозяйственные здания, в том числе те, которые принадлежат монастырю и не входят в состав государственных объектов. Монахинь выставили на мороз, а двери в храм выломали.

Представители монастыря заявили, что действия прошли без судебного решения и предварительного уведомления. Сестры остались без доступа к храму и одному из корпусов, где проживали.

Игуменья Дорофея подчеркнула, что обитель была восстановлена монахинями из руин. «Моя обитель всегда была малочисленна. Нас было пятеро, одна ушла ко Господу, и теперь нас четверо. И вот эти 5 монахинь — мы поднимали из руин этот монастырь. И все, что мы смогли сделать в этой жизни, теперь оказалось в руках чужих людей», — сказала она.

Монахини нашли укрытие в маленьком корпусе игуменьи, а матушка Дорофея отказалась подписывать любые их документы. Игуменья Дорофея обратилась к президенту и конгрессу США с просьбой остановить беззаконие в отношении православных верующих. «Я не уйду никуда. И мои сестры не уйдут. Потому что это наш дом. Это место нашего упокоения, наших скромных трудов», — отметила она.

Русская линия