В реестре Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга была размещена официальная информация о согласовании проекта восстановления храма святых благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной, который был взорван в 1975 году, сообщает РБК.

Проектом предусмотрено строительство пятикупольного храма на гранитном цоколе с чертами романского и русского архитектурных стилей и воссоздание сквера. «Проектируемый храм формирует уличный фронт Синопской набережной», — сказано в заключении КГИОП. Высота храма до креста составит 51,1 м, высота до наивысшей точки — 55,1 м (56,5 м с учетом уровня земли).

Храм во имя святых князей Бориса и Глеба был построен на Синопской (до революции — Калашниковской) набережной в 1869—1882 годах по проекту архитектора Михаила Щурупова на средства петербургских купцов-хлеботорговцев Калашниковской биржи. В 1934 году его закрыли и частично разобрали.

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге инициировал воссоздание Борисоглебской церкви рядом с тем местом, где храм был построен изначально (участок 10, восточнее дома 30 А по Синопской набережной). Построить храм заново на историческом месте невозможно из-за существенного расширения дорожного полотна Синопской набережной, так как фундамент снесённой церкви частично заходит на проезжую часть. Проект с использованием исторических чертежей был разработан «Архитектурной мастерской Мамошина» в 2022 году. Планируется, что общая площадь застройки составит 1,2 тыс. кв.м., общая площадь храма — 2,36 тыс. кв.м., у храма будет 3 этажа, в том числе один подземный.

