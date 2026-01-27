Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства напомнил о соответствующей инициативе комитета Госдумы по охране здоровья…

Последовательное сокращение допустимого срока для абортов с 12-й до 9-й недели беременности и полный перевод этой сферы под государственный контроль способны повысить рождаемость в России. Такое мнение выразил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, сообщает ТАСС.

В июне 2024 года комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву сократить допустимый срок для аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель. Однако, данная рекомендация так и не была претворена в жизнь российскими чиновниками от медицины.

«Последовательное законодательное сокращение срока, на котором разрешен аборт, — на первом этапе с 12 до 9 недель — способно положительно сказаться на ситуации с рождаемостью», — отметил отец Феодор, который также является членом Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По его словам, для повышения рождаемости необходимо также разрешить проведение абортов только в государственных клиниках, поскольку в частных, как он считает, «часто не соблюдают законодательство».

«Нужно перестать делать по ОМС аборты без медицинских или социальных показаний, то есть устранить очевидную социальную несправедливость, когда государство, особенно на фоне экономии бюджета, оплачивает аборты всем желающим в любом количестве из денег граждан, в том числе верующих», — подчеркнул отец Федор, принявший на этой неделе участие в Демографическом форуме в Ульяновске.

Как заявил священник, такие меры, принятые на федеральном уровне, в первый же год «позволят коренным образом снизить число абортов». «Мы прогнозируем минус 30%, что сразу даст 300 тыс. новых жизней», — сказал он.

«На сегодняшний день отсутствие серьезных ограничительных мер в отношении абортов, их ничем не оправданная доступность, сводит почти на нет достаточно эффективные стимулирующие меры», — добавил глава Патриаршей комиссии.

